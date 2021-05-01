Уроки будущего

Их озвучили председатель комитета по образованию, культуре и спорту ЗС Людмила Магомедова и министр образования Светлана Маковская.

Депутат и министр особое внимание обратили на ситуацию вокруг норильской гимназии № 4. Напомним, гимназия была закрыта из–за аварийного состояния здания, в котором она находилась. Часть детей в итоге была направлена на обучение в интернат № 2, который недавно оказался под угрозой расформирования. Родители ребят выступили против расформирования учебного заведения, так как для них удобно, что дети учатся в Центральном районе и посещают интернат, пока их отцы и матери на работе.

В настоящее время стоит вопрос о сохранении интерната и необходимости строительства или реконструкции здания гимназии № 4. Ознакомившись с проектами по организации её дальнейшей работы, представители края внесли ряд предложений, основанных в том числе на пожеланиях родителей. По мнению Людмилы Магомедовой, заявления о том, что перенос занятий гимназистов в интернате № 2, неприемлем, преувеличены.

Депутаты вместе с представителями правительства края ознакомились с условиями обучения и согласились с тем, что для кого–то учёба на новом месте действительно может представляться не слишком удобной. Однако эти неудобства, напомнили они, незначительны, и носят временный характер. Уже рассмотрены варианты строительства нового учебного заведения или реконструкции старого — окончательное решение должен принять глава Норильска. И представители края рассчитывают на то, что реализация проекта в любом его виде будет проводиться на основе государственно–частного партнёрства.

Между тем Людмиле Магомедовой не по душе пришлась одна из идей, предусматривающая реконструкцию здания, которое в итоге сможет принять всего 250 учеников. По её мнению, задачи гимназии это решить не поможет. Совершенно иные перспективы открывает проект строительства в Норильске инновационного образовательного комплекса–школы, подобного которому нет в Красноярском крае. Светлана Маковская, в свою очередь, отметила, что опыт реализации таких проектов в стране уже есть — в Кемеровской и Нижегородской областях — и эти современные учреждения прекрасно функционируют уже несколько лет. Такие школы без преувеличения можно назвать школами будущего, считает она.

– В данном случае для нас очень важен комплексный подход к построению инфраструктуры учебного заведения, организации учебного пространства и самого образовательного процесса. Надеюсь, что это начинание поддержит и «Норникель».

Ещё один аспект, который интересовал делегатов — это спрос на услуги интерната. Как выяснилось, они и сейчас вполне востребованы норильчанами — как в части круглосуточного пребывания детей, так и для тех ребят, чьи родители из–за специфики своей работы не имеют возможности постоянно присматривать за ними. Дело за тем, чтобы привести данный вид услуг в соответствие с современными требованиями отрасли, интегрировать школу и интернат на основе ныне действующих стандартов.

По словам Светланы Маковской, необходимо, чтобы при размещении в одном месте разнородных образовательных учреждений чётко соблюдались условия работы каждого из них в отдельности, а также права каждой группы учащихся. В этом отношении также прозвучали несколько предложений по организации процесса обучения.

В особом порядке во время визита рассматривался вопрос о статусе детей от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детской больнице. Малыши, подчёркивает Людмила Магомедова, не могут находиться в лечебном учреждении, где по всем существующим нормам должны размещаться только больные. Особенно проблема обостряется в связи с намеченным в больнице ремонтом и потому требует скорейшего решения. Глава Норильска Дмитрий Карасев дал специалистам поручение собрать все предложения депутатов и представителей правительства края воедино для определения дальнейших шагов по их реализации. При этом, как отметили члены делегации, норильский градоначальник не делает разграничений между учреждениями краевого и муниципального подчинения, руководствуясь в своих действиях интересами всех норильчан.