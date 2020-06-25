Уроки гнева и любви: к юбилею создания Норильлага

Печальное известие пришло из Таймырского краеведческого музея, с сотрудниками которого Александр Альбертович дружил много лет. В августе 2020 года этому удивительному человеку исполнилось бы 92 года. По словам музейщиков, их знакомство с бывшим узником Норильлага произошло в 2007 году. Александр Альбертович прислал в Таймырский краеведческий музей письмо, в котором рассказал, что в начале 1950–х находился в заключении в Дудинке, поделился воспоминаниями. Так завязалась переписка, а затем произошла и личная встреча директора музея Ольги Корнеевой с Александром Альбертовичем.

Его первая книга «Выжить и помнить» вышла в свет при поддержке музея в 2008 году. В неё вошли воспоминания автора о лагерной жизни в Ермаково и Дудинке и очерк «Кони, мои кони!», ранее опубликованный в журнале «Нева». В предисловии к этой книге Александр Альбертович написал такие слова «Я выжил. — Памяти погибших». Этот мужественный человек выстоял благодаря силе духа, и он никогда не забывал о тех страшных шести годах заключения...

Александр Альбертович Сновский родился 8 августа 1928 года в Ленинграде. В 1941 году вместе с родителями был отправлен в эвакуацию в Ярославскую область, в село Великое под Рыбинском. Там ему очень понравилось ухаживать за лошадьми. В мае 1945 года семья в солдатском эшелоне вернулась в Ленинград. Состоялось знакомство с профессором Афанасьевым, заведующим кафедрой коневодства Ленинградского зооветеринарного института, куда юноша поступил после окончания школы.

Но в 1949 году его арестовали по ложному доносу и по статье 58–10 ч. 1 («Антисоветская агитация») приговорили к 10 годам исправительно–трудовых работ и ещё к пяти годам поражения в правах. Как выяснилось, роковую роль в этом сыграл один из членов клуба служебного

собаководства, в который Александр ходил дрессировать свою собаку, боксёра по кличке Брайт. По нелепому доносу жизнь благополучного ленинградского студента превратилась в ежедневную борьбу за выживание...

Начало срока он отбыл в Красноярском крае, в Игарских и Ермаковских лагерях. Работал нарядчиком, возчиком на конбазе, перевозил брёвна на лесоповале, доставлял воду на кухню и в баню. После конфликта с лагерным начальством вместе с профессором Кононутченко, химиком–изобретателем синтетического каучука, был переведён в ассенизаторы. В 1953 году, после смерти Сталина, на барже «Далдыкан» попал этапом в Дудинку, где его назначили бригадиром грузчиков. Работал на пароходной лебёдке по погрузке меди и никеля. Потом был переезд на 19–й пикет, что в двух километрах от Дудинки. Трудился на фрезерном станке, на пилораме, на разгрузке платформ с песком... А потом был этап на Норильский комбинат — так он стал бурильщиком в шахте. Работа на руднике была невыносимо трудной, каждый день уносил жизни заключённых.

Освобождение пришло в 1956–м, Сновский вернулся в Ленинград, где ему отказали в прописке. Последовала высылка на пять лет в Лугу. Там он работал и ветеринарным санитаром в совхозе «Красная заря» Леновощ-треста, и водителем грузовика, и паркетчиком. В конце 1960–х был реабилитирован, окончил институт, получил степень кандидата педагогических наук. Самоотверженный учитель 45 лет посвятил детям. А в 1989 году Александр Альбертович стал сопредседателем ленинградского отделения общества «Мемориал», первым председателем Ассоциации жертв необоснованных репрессий в Ленинграде. Добивался различных льгот для пожилых, больных и обездоленных товарищей по заключению. О пережитом рассказал в книгах «Выжить и помнить», «Забыть нельзя: Страна «Лимония» — страна лагерей», «Палачи и жертвы», «Пепел Клааса», «Подневольное путешествие длиною в шесть лет», в сборнике воспоминаний «Уроки гнева и любви».

Александр Альбертович, всегда тепло вспоминал о Дудинке, хотел снова побывать там, увидеть, как изменилось то место, где прошла часть его жизни. Но пошатнувшееся здоровье не позволило. Несмотря ни на что, старался вести активную жизнь, встречаться и общаться с людьми. Не раз навещали Сновского и музейщики. Постепенно в Таймырском краеведческом музее стал формироваться личный фонд Александра Альбертовича. Он трепетно передавал свои личные вещи, артефакты далеко не легкого отрезка своей жизни. Уникальные предметы, которые он хранил как память о годах заключения: лагерную записную книжку, медицинские инструменты, письма родителям, теперь можно увидеть в постоянной экспозиции музея, посвящённой Норильлагу и судьбам его узников.

Ольга Корнеева поделилась с «Заполярной Правдой»:

– Каждую поездку в Санкт–Петербург я обязательно старалась встретиться с Александром Альбертовичем. Мы планировали новую встречу на осень, но 26 мая его не стало... Говорят, что те люди, кто любит лошадей и собак, — это добрые люди. Таким был наш Александр Альбертович. Волевой человек, тонкий психолог, он видел людей насквозь... Мы обязательно передадим несколько его книг в норильские библиотеки.

Уходит всё дальше в прошлое одна из трагических страниц истории Таймыра и Норильска, связанная с репрессиями 1930–1950–х годов. Свидетелей тех событий с каждым годом становится всё меньше. И очень важно передать потомкам историю в подлинном, неискажённом виде. Эту миссию всю свою жизнь старался выполнять Александр Альбертович Сновский. И выполнил её с честью.