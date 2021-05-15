Уроки и опыт

Главный вызов

Вступая в свои права в январе прошлого года, кабинет министров намеревался в сжатые сроки добиться результатов по тем приоритетам, которые президент установил в Послании Федеральному Собранию. Однако из–за пандемии правительству пришлось думать о том, как максимально сдержать негативные последствия.

– Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту, — заявил Михаил Мишустин.

Успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией складывались из нескольких составляющих. В регионах на опережение приступили к мобилизации систем здравоохранения и промышленности, наращивали объёмы тестирования. На рынок в короткие сроки поступили двенадцать основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства. Массовая вакцинация россиян продолжается, свыше 24 миллионов человек прошли разные её этапы.

– Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенёс эту болезнь, ещё раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку, — обратился Михаил Мишустин не только к парламентариям, но и ко всем гражданам страны.

Поддержка граждан

Большой пакет антикризисных мер правительство задействовало для помощи гражданам, чьё положение ухудшилось на фоне пандемии. На дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 триллиона рублей — 10% всего федерального бюджета страны.

Эффективность помощи в правительстве оценивают её своевременностью и адресностью. Выплаты коснулись каждой второй семьи, в них воспитывают свыше 28 миллионов детей. Увеличились пособия по безработице – эта мера затронула более 2,3 миллиона человек. Но правительство старалось действовать так, чтобы максимально сохранить рабочие места. С этим условием были связаны шаги по поддержке бизнеса, которые обеспечили сохранение около 5,5 миллиона рабочих мест.

Не забыло правительство и о положении самозанятых граждан, их число сейчас превышает 2,3 миллиона.

– Мы полностью вернули уплаченный налог за 2019 год, это почти 1,5 миллиарда рублей. Предоставили налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 миллиардов рублей, — напомнил Михаил Мишустин.

В результате мер поддержки рынка труда в 17 регионах он вернулся на значения до начала пандемии.

Новое измерение

Пандемия подтолкнула к серьезным переменам социальную сферу. Сейчас внедряются элементы «социального казначейства». Люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право, указал председатель правительства. Так, сертификаты на материнский капитал теперь оформляются уже по факту регистрации в ЗАГСе рождения ребенка. В прошлом году их получили более миллиона семей.

Вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, началось предоставление пособий на детей от трёх до семи лет, воспитывающихся в малообеспеченных семьях. В прошлом году они были назначены более чем для 4,5 миллиона детей.

– Мы усовершенствовали правила предоставления пособий, чтобы помощь стала ещё более адресной, и в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и половине, и 75, и 100 процентам прожиточного минимума для ребенка, — напомнил Михаил Мишустин.

В этом году по поручению президента запускаются новые меры поддержки семей с детьми. С 1 июля ежемесячные выплаты — в среднем по стране по 6300 рублей — будут назначать женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. Больничный по уходу за ребёнком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

Поддержат и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5600 рублей. В августе правительство намерено перевести единовременные выплаты на школьников и будущих первоклассников — по 10 000 рублей на каждого.

При этом все услуги государство в будущем будет предоставлять в проактивном режиме: людям не придётся тратить время на сбор справок и бумажных документов.

– Наша цель — государство без бюрократизма, необременительное для людей и бизнеса, в котором не надо просить об услугах, — заявил Михаил Мишустин.

Задачи экологии

Предупреждением для бизнеса прозвучало мнение Михаила Мишустина об экологической составляющей в деятельности компаний. Отношение предпринимателей к природе необходимо менять, законодательно обязывать собственников отвечать за ликвидацию причиненного вреда, в том числе и финансово, считает он.

– Бизнес должен работать по принципу «убери за собой», — сказал глава кабинета министров. — Затраты виновники должны нести из чистой прибыли, а не вписывать их в текущие расходы, уменьшая прибыли и налоговые поступления в региональные бюджеты.

Важная экологическая задача — снижение в два раза ежегодного объёма захоронения отходов.

– Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке, — констатировал премьер, — и у нас есть все инструменты для эффективного выполнения этой задачи.

Приоритет — регионам

В пандемию правительство не забыло о проблемах регионов, которым потребовалось компенсировать часть потерянных доходов. По бюджетным кредитам им перенесли сроки погашения, помогут заместить часть коммерческих кредитов бюджетными, не менее 500 миллиардов рублей выделят в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет под невысокий процент.

К территориям, где необходим особый подход, относятся Дальний Восток и Арктика. Правительством принята отдельная программа развития Арктической зоны. На её реализацию в ближайшие три года направят около 15 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда — уже в этом году. Цель программы — обеспечить устойчивое развитие региона, привлечь инвесторов, создать новые рабочие места. Развитые регионы, их современная инфраструктура смогут привлекать больше туристов. Пандемия с её закрытыми границами вдохнула во внутренний туризм новую жизнь. Правительство поддержало отрасль программой возмещения гражданам части затрат на путешествия по России. На начало мая туристическим кешбэком воспользовались почти миллион граждан, которым вернули около четырёх миллиардов рублей. Теперь программа продлена до конца года.

Решающий фактор

В прошлом году государство смогло выдержать очень серьёзные испытания, сказал премьер в заключение. Сейчас, когда ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, кабинету министров и парламентариям предстоит скорее вернуть людей к нормальной жизни.

– Год назад, отчитываясь о работе правительства, я говорил о ценностях, которыми мы руководствуемся. Они остаются для нас неизменными. В центре внимания — человек и его интересы, работать надо открыто и честно, командой, ориентироваться на результат, который всегда, в любых обстоятельствах, важнее ведомственных границ и лишних формальностей. Считаю, что такой подход во многом и стал решающим фактором, который меняет ситуацию к лучшему, — подчеркнул Михаил Мишустин.

В прошлом году, по его словам, правительство получило не только тяжёлые уроки, но и опыт, помогающий в самых сложных, порой непредсказуемых обстоятельствах.

– В столь непростой год вместе с решением первоочередных задач мы одновременно создавали и базу для постковидного прорыва. Сегодня у нас с вами есть для этого все возможности, — не сомневается глава кабмина.

По материалам «Российской газеты»