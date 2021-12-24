Уровень сложности ЕГЭ не планируют упрощать из-за пандемии

«Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию. Два года показали, что мы научились жить и в ковиде, сдавать экзамены научились», - цитирует главу Рособрнадзора Анзора Музаева ТАСС.

Напомним, согласно утвержденному расписанию ЕГЭ досрочный период сдачи в 2022 году у выпускников 11-х классов начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Что касается всероссийских проверочных работ, которые пройдут с марта по май, то, по словам Музаева, ведомство разрешило провести их на компьютерах – но только по истории, обществознанию, биологии и географии: «Мы не обязываем никого делать это на компьютерах, мы даем право выбора».