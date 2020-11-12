Ушёл из жизни старейшей десантник России

Он был не только старейшим десантником, но и ветераном Великой Отечественной войны.

- С болью в сердце узнал об уходе из жизни самого старейшего десантника России - Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, он был даже на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России, юбилей которых мы отмечали вместе в августе этого года. Его имя было внесено в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана ВДВ, - сообщил на личной странице в FacebookЮрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

Свой путь героя Георгий начал ещё в 1943 году, его призвали в армию, в 15-ю воздушно-десантную бригаду. Далее он попал на фронт и 1945 году во время венской операции его ранили. В 2018-м Георгий попал в Книгу рекордов России как самый старший ветеран Воздушно-десантных войск России.