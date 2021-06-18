Усилены меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры

За нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования либо требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если такие действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, с 1 сентября текущего года может быть наложен административный штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ, установленного федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры РФ и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, Федеральным законом от 26.05.2021 № 141-ФЗ введена ответственность за непредставление или нарушение сроков представления сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ информации, предусмотренной законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, также предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от ста до пятисот тысяч рублей.

Рассматривать данные дела уполномочены Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, и Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Федеральный закон от 26.05.2021 № 141-ФЗ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных его положений, которые вступают в силу с 1 сентября 2021 года.