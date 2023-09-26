Условия для развития инвестиционной деятельности в городе станут более благоприятными

Прокурор Норильска и представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае на территории города заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Главная цель сотрудничества - эффективная защита прав и законных интересов предпринимателей, а также создание наиболее благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Большого Норильска.

Участники договорились обмениваться значимой информацией, проводить совместные приёмы субъектов предпринимательской деятельности, сотрудничать в вопросах совершенствования законодательства.