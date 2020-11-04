Условия сельской ипотеки расширили

Теперь для первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Этого пункта не было среди запретов, но некоторые банки не принимали материнский капитал, так как этот условие не было прописано в перечне.

Гражданам, которые уже имеют землю и планируют взять ипотеку на строительство дома, не обязательно обладать правом собственности, достаточно иметь договор аренды.

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа максимальная сумма кредита увеличилась до пяти миллионов рублей. Раньше такая возможность была только у жителей Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа.

Напомним, что первоначальный взнос по сельской ипотеке составляет 10% общей стоимости. Максимальный срок кредитования – 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.