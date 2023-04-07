Условия содержания заключенных в Красноярском крае значительно улучшены

Он сообщил, что 91% осужденных из числа подлежащих труду трудоустроены. ГУФСИН заключает договоры с муниципальными и госучреждениями, частным бизнесом на различные виды работ. В 2022 году произведено товаров и оказано услуг на 4,2 млрд рублей, перечислено налогов и взносов на 1,4 млрд рублей в краевой и муниципальные бюджеты.

По словам начальника регионального ГУФСИН, условия содержания заключенных значительно улучшены. Внедрена высокотехнологичная система контроля и охраны, оказывается 98 видов медпомощи. Для осужденных есть вечерняя школа и 4 профучилища, в 12 филиалах которых можно получить любую из 44 профессий. В колониях регулярно бывают уполномоченные по правам человека и по правам детей, прокуратура, депутаты.

Доклад начальника краевого ГУФСИН прокомментировала зампредседателя комитета по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова: «Объемы работы, о которых нам сегодня рассказали, поражают. Но мы понимаем, что данных мер недостаточно, потому что сталкиваемся с рецидивами. Мы ещё вернемся к теме трудоустройства осужденных, сделаем то, что в наших силах сделать, чтобы вопрос решался, включая принятие законов».

Спикер Заксобрания Алексей Додатко тоже отметил, что этот разговор даст старт для работы сразу по нескольким направлениям в профильных комитетах.