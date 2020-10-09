Условный срок за незаконную рыбалку

Напомним, что в феврале текущего года у 34-летнего мужчины обнаружили около 350 килограмм рыбы ценной породы муксун, которую тот, по его словам, выменял у рыбака за три бочки бензина. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что указанный рыбак незаконно выловил эту рыбу при помощи сетей на промысловой точке в Дудинке.

По части третьей статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба» рыбаку грозило лишение свободы до пяти лет.

— Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на один год и два месяца с испытательным сроком 1 год. Решение суда вступило в законную силу, — пояснили в ГУ МВД по Красноярскому краю.