Условный срок за незаконную рыбалку
Условный срок за незаконную рыбалку
Рыбаку, который ещё зимой этого года выловил 622 экземпляра рыбы ценных пород, дали условный срок.
Напомним, что в феврале текущего года у 34-летнего мужчины обнаружили около
По части третьей статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба» рыбаку грозило лишение свободы до пяти лет.
— Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на один год и два месяца с испытательным сроком 1 год. Решение суда вступило в законную силу, — пояснили в ГУ МВД по Красноярскому краю.