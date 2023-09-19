Услуга «Лёгкий возврат» становится всё популярнее среди жителей региона

Сервис «Лёгкий возврат» помогает жителям края быстро и бесплатно возвращать неподошедшие товары обратно в интернет-магазины. Общий вес покупок, которые покупатели отправили обратно онлайн-продавцам, составил почти 21,5 т.

Широкая сеть почтовых отделений позволяет оформить возврат рядом с домом. Для этого необходимо сообщить оператору только трек-номер заказа (не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность) и передать упакованную посылку. Время оформления возврата — менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Единственное условие — продавец должен быть подключён к услуге «Почты» «Лёгкий возврат».

Сервис выгоден для интернет-магазинов: он увеличивает количество потенциальных покупателей и лояльность постоянных клиентов, растёт средний чек и частота заказов, так как снимаются основные барьеры дистанционного приобретения товара — появляется возможность воспользоваться проверкой и примеркой товара на дому. Подключиться к сервису могут любые интернет-магазины, включая частные небольшие компании.