Успеть за 60 минут
Успеть за 60 минут
106 новых дыхательных аппаратов отечественного производства получили все отряды управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром». Сами пожарные говорят, что теперь обеспечены современными аппаратами на десять лет вперёд.
Чтобы легче дышалось
Аппарат АП «Омега–1» конструктивно схож с аналогами, ранее стоявшими на вооружении газоспасателей «Норильскгазпрома», но уже отработавшими срок эксплуатации. В новых дыхательных аппаратах усовершенствована подвесная система, они снабжены удобными масками. Это важно, ведь главная задача аппаратов — защитить тех, кому придётся работать в задымлённых помещениях, спасая людей из огня. Причём «Омега–1» обеспечивает защиту не только пожарному (газо-спасателю), но и пострадавшему при его эвакуации из зоны с непригодной для дыхания газовой средой.
– Аппараты работают на сжатом воздухе. Они применяются при тушении пожаров и проведении аварийно–спасательных работ в зданиях и на производственных объектах различного назначения, а также на судах. С ними в зоне пожара можно пребывать до 60 минут. По нашим правилам, в задымлённое помещение можно входить только звеном в количестве не менее трёх человек, и, если у одного закончится воздух, выходят все, — рассказывает Сергей Сагалаков, заместитель начальника управления по тушению пожаров и аварийно–спасательным работам АО «Норильскгазпром».
106 аппаратов общей стоимостью в 25 млн рублей, которые закупило предприятие, распределены по всем отрядам, «расквартированным» на промыслах и в Дудинке. Олег Вашлаев, начальник управления пожарной безопасности «Норильскгазпрома», уточняет, что управление состоит из шести отрядов, расположенных в двух субъектах страны — в Красноярском крае и в Ямало–Ненецком автономном округе. В нашем регионе, помимо Дудинки, пожарные отряды расположены на Мессояхском, Южно–Солёнинском, Северо–Солёнинском, Пеляткинском газовых месторождениях, в Тухардском комплексе. И везде новое устройство для защиты дыхания уже используется при спасении людей, тушении пожаров, ликвидации аварий и ЧС, проведении тренировок и тактических учений.
Сергей Пименов, начальник караула отряда № 5 управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром», рассказывает, что помимо работы на собственных объектах, которые необходимо контролировать, — а для дудинчан это промышленная площадка ГРС–4, Дудинский резервуарный парк «Норильсктрансгаза» и котельная — специалистов привлекают к тушению пожаров в городе. Как правило, когда возгорания происходят в местах массового пребывания людей. Порой к таким объектам добавляются жилые дома — если случается серьёзный пожар, требующий использования более двух–трёх пожарных машин.
Кстати, совсем недавно огнеборцы как раз выезжали на крупный городской пожар: 26 января в Дудинке горел магазин стройтоваров «Ключ». Площадь возгорания составила 800 кв. м. Такие выезды не редкость, говорит Сергей Пименов:
– В «Ключе» мы работали по четыре человека посменно. Не могу сказать, что пожар был очень сложным, зато масштабным, плюс там горели химикаты. Это осложняло процесс тушения, поскольку при взаимодействии с водой такие вещества начинают гореть ещё жарче.
С огнём боролись почти сутки. За проявленный профессионализм и готовность подставить плечо городской противопожарной службе Андрей Чистов, генеральный директор «Норильскгазпрома», отметил отличившихся бойцов отряда № 5:
— Я хочу поблагодарить наш личный состав, который помимо своей вахты часто откликается на нужды города. Их работа — всегда быть в боевой готовности. Ведь все наши объекты относятся к опасным и взрывоопасным, и, по требованиям законодательства, на каждом промысле и в Дудинке у нас есть пожарный отряд. Наши аварийно–спасательные формирования аттестованы на все виды работ, в том числе тушение пожаров, газоспасательные и аварийно–спасательные работы, обслуживание систем противопожарной защиты, а также работы, связанные с ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Андрей Чистов подарил отряду большой чайный сервиз и пожелал, чтобы боевых вызовов было как можно меньше.
Тренировка — половина успеха
Если боевого вызова не случается, пожарные методично отрабатывают необходимые действия и испытывают дыхательные аппараты — два раза в месяц на свежем воздухе и один раз в квартал в теплодымокамере. Это ещё одна новинка, поступившая в распоряжение пожарных «Норильскгазпрома» в прошлом году. В 20–кубовом контейнере расположен целый полигон для совершенствования навыков в условиях, максимально приближённых к реальным.
В одном помещении установили пульт управления CONTROL BM в комплекте с сенсорным монитором и системным блоком; телевизор и видеорегистратор. Во втором — в дымокамере — смонтировали лабиринт, установили тепловизор, дымогенератор, видеокамеру, оборудование для создания световой и шумовой имитации реальных условий при пожаре или в чрезвычайной ситуации.
Первым сложность смоделированных условий ощутил на себе Владимир Малетин, начальник караула (газоспасатель) отряда № 5 Дудинки управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром». Он должен был пройти учебно–тренировочный комплекс с использованием дыхательного аппарата со сжатым воздухом. По легенде, обстановка в «горящем здании» спасателям была неизвестна. При этом в лабиринте находился «пострадавший» — там заранее спрятали манекен. Нужно было обнаружить его и вынести из непригодной для дыхания среды на свежий воздух. Задача была выполнена:
– Всё, можно сказать, натурально. Во–первых, это звук: крики о помощи пострадавших, которые не могут найти выход. Во–вторых, дым. Бывало, заходишь в помещение и выходишь «по рукаву» — есть ведь комнаты без окон, в дыму ничего не видно. И в теплодымокамере так же, пробираешься на ощупь. Там решётками всё отгорожено, тесно, и нужно отыскать отверстие между секциями, чтоб пролезть. Это непросто, отверстия разной формы: и круглые, и треугольные, и прямоугольные, например высотой 40, шириной 70 см — надо сориентироваться. Где–то приходится поворачиваться боком, чтоб выбраться. Похожие ситуации и в реальности встречаются. На любом пожаре находятся завалы, кругом дым, хоть и с фонарями заходим, двигаемся на ощупь. Даже очаг пожара бывает трудно обнаружить.
Маршрут движения пожарного в теплодымокамере можно изменять: подниматься на крышу, заходить в разные отсеки. Все площадки сенсорные, и оператору за пультом в соседней комнате видно, где пожарный сбился с пути. Он также видит, правильно ли действует спасатель. По мнению Владимира Малетина, такие тренировки трудно переоценить — они особенно полезны для молодёжи, не имеющей большого опыта.
За пультом управления во время испытания находился Леонид Кишко, начальник отдела службы подготовки управления пожарной безопасности АО «Норильскгаз-пром». Он же руководил проведением пусконаладочных работ в теплодымокамере. Леонид поясняет, что при прохождении лабиринта двусторонняя связь между оператором и спасателями обязательна:
– Все моделируемые ситуации в учебно–тренировочном комплексе максимально, на 90%, приближены к реальным условиям работы. В них включены элементы предельной сложности, предусмотрена возможность выбора решений, вариантов физических и эмоциональных нагрузок. Перед каждым занятием мы можем изменять конструкцию лабиринта, менять секции, направления открывания дверей, создавать искусственные препятствия. В лабиринте предусмотрена система контактных задвижек: когда пожарный приближается, даём по двусторонней системе связи команду на закрытие или открытие конкретной задвижки по номеру. Но сначала её надо найти! Все действия внутри сопровождаются звуками — имитация криков людей, что оказывает психологические воздействие на спасателей, а также световой иллюминацией и дымовым сопровождением. С самого пульта можно включать аварийное освещение и вентиляцию: если пожарному стало плохо или он зацепился за что–то, запаниковал, мы в любой момент можем дать свет, очистить воздух, установить с ним связь или вывести наружу. Хотя все наши спасатели люди бывалые, пожар — это всегда неуправляемый опасный процесс, поэтому занятия помогают им обрести полную готовность к действиям в чрезвычайной ситуации.