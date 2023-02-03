Успеть за 60 минут

Чтобы легче дышалось

Аппарат АП «Омега–1» конструктивно схож с аналогами, ранее стоявшими на вооружении газоспасателей «Норильскгазпрома», но уже отработавшими срок эксплуатации. В новых дыхательных аппаратах усовершенствована подвесная система, они снабжены удобными масками. Это важно, ведь главная задача аппаратов — защитить тех, кому придётся работать в задымлённых помещениях, спасая людей из огня. Причём «Омега–1» обеспечивает защиту не только пожарному (газо-спасателю), но и пострадавшему при его эвакуации из зоны с непригодной для дыхания газовой средой.

– Аппараты работают на сжатом воздухе. Они применяются при тушении пожаров и проведении аварийно–спасательных работ в зданиях и на производственных объектах различного назначения, а также на судах. С ними в зоне пожара можно пребывать до 60 минут. По нашим правилам, в задымлённое помещение можно входить только звеном в количестве не менее трёх человек, и, если у одного закончится воздух, выходят все, — рассказывает Сергей Сагалаков, заместитель начальника управления по тушению пожаров и аварийно–спасательным работам АО «Норильскгазпром».

106 аппаратов общей стоимостью в 25 млн рублей, которые закупило предприятие, распределены по всем отрядам, «расквартированным» на промыслах и в Дудинке. Олег Вашлаев, начальник управления пожарной безопасности «Норильскгазпрома», уточняет, что управление состоит из шести отрядов, расположенных в двух субъектах страны — в Красноярском крае и в Ямало–Ненецком автономном округе. В нашем регионе, помимо Дудинки, пожарные отряды расположены на Мессояхском, Южно–Солёнинском, Северо–Солёнинском, Пеляткинском газовых месторождениях, в Тухардском комплексе. И везде новое устройство для защиты дыхания уже используется при спасении людей, тушении пожаров, ликвидации аварий и ЧС, проведении тренировок и тактических учений.

Сергей Пименов, начальник караула отряда № 5 управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром», рассказывает, что помимо работы на собственных объектах, которые необходимо контролировать, — а для дудинчан это промышленная площадка ГРС–4, Дудинский резервуарный парк «Норильсктрансгаза» и котельная — специалистов привлекают к тушению пожаров в городе. Как правило, когда возгорания происходят в местах массового пребывания людей. Порой к таким объектам добавляются жилые дома — если случается серьёзный пожар, требующий использования более двух–трёх пожарных машин.

Кстати, совсем недавно огнеборцы как раз выезжали на крупный городской пожар: 26 января в Дудинке горел магазин стройтоваров «Ключ». Площадь возгорания составила 800 кв. м. Такие выезды не редкость, говорит Сергей Пименов:

– В «Ключе» мы работали по четыре человека посменно. Не могу сказать, что пожар был очень сложным, зато масштабным, плюс там горели химикаты. Это осложняло процесс тушения, поскольку при взаимодействии с водой такие вещества начинают гореть ещё жарче.

С огнём боролись почти сутки. За проявленный профессионализм и готовность подставить плечо городской противопожарной службе Андрей Чистов, генеральный директор «Норильскгазпрома», отметил отличившихся бойцов отряда № 5:

— Я хочу поблагодарить наш личный состав, который помимо своей вахты часто откликается на нужды города. Их работа — всегда быть в боевой готовности. Ведь все наши объекты относятся к опасным и взрывоопасным, и, по требованиям законодательства, на каждом промысле и в Дудинке у нас есть пожарный отряд. Наши аварийно–спасательные формирования аттестованы на все виды работ, в том числе тушение пожаров, газоспасательные и аварийно–спасательные работы, обслуживание систем противопожарной защиты, а также работы, связанные с ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Андрей Чистов подарил отряду большой чайный сервиз и пожелал, чтобы боевых вызовов было как можно меньше.

Тренировка — половина успеха

Если боевого вызова не случается, пожарные методично отрабатывают необходимые действия и испытывают дыхательные аппараты — два раза в месяц на свежем воздухе и один раз в квартал в теплодымокамере. Это ещё одна новинка, поступившая в распоряжение пожарных «Норильскгазпрома» в прошлом году. В 20–кубовом контейнере расположен целый полигон для совершенствования навыков в условиях, максимально приближённых к реальным.

В одном помещении установили пульт управления CONTROL BM в комплекте с сенсорным монитором и системным блоком; телевизор и видеорегистратор. Во втором — в дымокамере — смонтировали лабиринт, установили тепловизор, дымогенератор, видеокамеру, оборудование для создания световой и шумовой имитации реальных условий при пожаре или в чрезвычайной ситуации.

Первым сложность смоделированных условий ощутил на себе Владимир Малетин, начальник караула (газоспасатель) отряда № 5 Дудинки управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром». Он должен был пройти учебно–тренировочный комплекс с использованием дыхательного аппарата со сжатым воздухом. По легенде, обстановка в «горящем здании» спасателям была неизвестна. При этом в лабиринте находился «пострадавший» — там заранее спрятали манекен. Нужно было обнаружить его и вынести из непригодной для дыхания среды на свежий воздух. Задача была выполнена:

– Всё, можно сказать, натурально. Во–первых, это звук: крики о помощи пострадавших, которые не могут найти выход. Во–вторых, дым. Бывало, заходишь в помещение и выходишь «по рукаву» — есть ведь комнаты без окон, в дыму ничего не видно. И в теплодымокамере так же, пробираешься на ощупь. Там решётками всё отгорожено, тесно, и нужно отыскать отверстие между секциями, чтоб пролезть. Это непросто, отверстия разной формы: и круглые, и треугольные, и прямоугольные, например высотой 40, шириной 70 см — надо сориентироваться. Где–то приходится поворачиваться боком, чтоб выбраться. Похожие ситуации и в реальности встречаются. На любом пожаре находятся завалы, кругом дым, хоть и с фонарями заходим, двигаемся на ощупь. Даже очаг пожара бывает трудно обнаружить.

Маршрут движения пожарного в теплодымокамере можно изменять: подниматься на крышу, заходить в разные отсеки. Все площадки сенсорные, и оператору за пультом в соседней комнате видно, где пожарный сбился с пути. Он также видит, правильно ли действует спасатель. По мнению Владимира Малетина, такие тренировки трудно переоценить — они особенно полезны для молодёжи, не имеющей большого опыта.

За пультом управления во время испытания находился Леонид Кишко, начальник отдела службы подготовки управления пожарной безопасности АО «Норильскгаз-пром». Он же руководил проведением пусконаладочных работ в теплодымокамере. Леонид поясняет, что при прохождении лабиринта двусторонняя связь между оператором и спасателями обязательна:

– Все моделируемые ситуации в учебно–тренировочном комплексе максимально, на 90%, приближены к реальным условиям работы. В них включены элементы предельной сложности, предусмотрена возможность выбора решений, вариантов физических и эмоциональных нагрузок. Перед каждым занятием мы можем изменять конструкцию лабиринта, менять секции, направления открывания дверей, создавать искусственные препятствия. В лабиринте предусмотрена система контактных задвижек: когда пожарный приближается, даём по двусторонней системе связи команду на закрытие или открытие конкретной задвижки по номеру. Но сначала её надо найти! Все действия внутри сопровождаются звуками — имитация криков людей, что оказывает психологические воздействие на спасателей, а также световой иллюминацией и дымовым сопровождением. С самого пульта можно включать аварийное освещение и вентиляцию: если пожарному стало плохо или он зацепился за что–то, запаниковал, мы в любой момент можем дать свет, очистить воздух, установить с ним связь или вывести наружу. Хотя все наши спасатели люди бывалые, пожар — это всегда неуправляемый опасный процесс, поэтому занятия помогают им обрести полную готовность к действиям в чрезвычайной ситуации.