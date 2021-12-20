Утверждено расписание выпускных экзаменов на 2022 год

Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждено расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2022 год, отмечает управление общего и дошкольного образования администрации Норильска.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5 – 20 сентября).

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

Согласно расписанию, на досрочном этапе ЕГЭ и ГВЭ-11 по русскому языку пройдут 24 марта, по математике – 28 марта. В основной период эти предметы назначены на 30-31 мая и 2-3 июня.

С полным списком можно ознакомиться на сайте управления http://norduo.ucoz.ru