Утверждён график работы общественной приёмной губернатора Красноярского края на сентябрь

Норильчане смогут, не выезжая за пределы города, попасть на личный приём непосредственно к краевым руководителям или представителям органов исполнительной власти края, передать письменные обращения.

Приём будет вестись в общественной приёмной губернатора Красноярского края по адресу: Ленинский проспект, 21, первый этаж.

Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3919)- 46-90-90.

На личном приёме требуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ознакомиться с графиком работы приёмной губернатора можно на сайте администрации города.