Утверждён график работы общественной приёмной губернатора Красноярского края на сентябрь
Утверждён график работы общественной приёмной губернатора Красноярского края на сентябрь
Норильчане смогут, не выезжая за пределы города, попасть на личный приём непосредственно к краевым руководителям или представителям органов исполнительной власти края, передать письменные обращения.
Приём будет вестись в общественной приёмной губернатора Красноярского края по адресу: Ленинский проспект, 21, первый этаж.
Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3919)- 46-90-90.
На личном приёме требуется предъявить документ, удостоверяющий личность.
Ознакомиться с графиком работы приёмной губернатора можно на сайте администрации города.