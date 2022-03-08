Международный женский день. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко
Международный женский день. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко
Уважаемые жительницы Красноярского края!
Примите поздравления с Международным женским днём!
Этот весенний праздник — замечательный повод выразить признательность прекрасной половине человечества.
Женщины обладают удивительной способностью делиться с миром добротой и внутренним светом. Сочетая в себе нежность и силу духа, мудрость и упорство, они создают семейный уют, воспитывают детей, блестяще решают профессиональные задачи, достигают успеха в бизнесе, науке, творчестве, спорте.
Дорогие сибирячки! Ваши таланты, преданность делу, самоотверженность служат развитию и процветанию родного края. Спасибо, что вдохновляете нас на высокие цели. Чуткость и щедрость ваших сердец помогают преодолевать все препятствия.
Мы желаем каждой из вас счастья и любви, искреннего внимания и участия близких. Пусть дом будет полной чашей, пусть рядом будут те, кто ценит вас по– настоящему. Внутреннего спокойствия, тепла, гармонии и яркого позитивного настроения!
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания края