Увеличен размер льготной ипотеки для IT-специалистов

Максимальная сумма ипотечного кредита, который могут взять IT-специалисты с использованием льготной ставки, в городах-миллионниках теперь составляет 30 млн рублей, в остальных – 15 млн рублей. При этом размер льготного, субсидируемого государством кредита остаётся на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь её можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке. То есть если раньше в зависимости от региона в кредит можно было взять только 18 млн рублей или 9 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются.

Постановлением скорректированы и требования по зарплате IT-специалистов, которым доступны льготные кредиты: от 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога в городах-миллионниках и не менее 100 тысяч рублей – в остальных населённых пунктах.