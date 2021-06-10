Увеличен срок, на который выдаётся туристическая виза иностранным гражданам

Ст. 25.6 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» определяет, что в зависимости от цели въезда иностранцев в Россию и цели их пребывания в стране обыкновенные визы подразделяются на частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, гуманитарные и визы на въезд в Россию в целях получения убежища, получения разрешения на временное проживание в стране либо приёма в гражданство Российской Федерации.

Внесённые поправки увеличивают срок, на который выдаётся обыкновенная туристическая виза, которая сейчас выдаётся на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев. Теперь установлено, что такая виза будет выдаваться на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приёме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.