Уже более 7,5 тысячи человек ЗА «Город трудовой доблести»

Напомним, что голосование стартовало вчера, 27 января, в День воинской славы.

Глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал о первых результатах:

«Я искренне благодарен всем, кто уже поддержал это важное начинание. Каждый, кто слышал о Норильске, бывал здесь и, конечно, мы с вами — жители этого города — прекрасно понимаем, что он достоин данного звания. Сейчас нас уже семь с половиной тысяч проголосовавших. Отрадно, что инициативу поддерживают не только жители Норильска — голоса приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Пензы, Саратова и других городов нашей необъятной страны. До конца марта принимаются голоса, каждый из которых может стать решающим. Наша задача сегодня — с каждым днём увеличивать результаты голосования, чтобы имя Норильска зазвучало ещё громче, а вместе с ним — и подвиг героев, положивших силы на благо нашей страны. Голосуйте, друзья. Давайте проявим единство, которое исторически присуще нашему народу».

Поддержать проект можно на сайте администрации города в специальной вкладке.

Принять участие в голосовании могут граждане старше 18 лет.