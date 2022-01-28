Уже более 7,5 тысячи человек ЗА «Город трудовой доблести»
Уже более 7,5 тысячи человек ЗА «Город трудовой доблести»
Менее чем за сутки за присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести» проголосовали более 7,5 тысячи человек.
Напомним, что голосование стартовало вчера, 27 января, в День воинской славы.
Глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал о первых результатах:
«Я искренне благодарен всем, кто уже поддержал это важное начинание. Каждый, кто слышал о Норильске, бывал здесь и, конечно, мы с вами — жители этого города — прекрасно понимаем, что он достоин данного звания. Сейчас нас уже семь с половиной тысяч проголосовавших. Отрадно, что инициативу поддерживают не только жители Норильска — голоса приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Пензы, Саратова и других городов нашей необъятной страны. До конца марта принимаются голоса, каждый из которых может стать решающим. Наша задача сегодня — с каждым днём увеличивать результаты голосования, чтобы имя Норильска зазвучало ещё громче, а вместе с ним — и подвиг героев, положивших силы на благо нашей страны. Голосуйте, друзья. Давайте проявим единство, которое исторически присуще нашему народу».
Поддержать проект можно на сайте администрации города в специальной вкладке.
Принять участие в голосовании могут граждане старше 18 лет.