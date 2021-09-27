Уже более тысячи жителей Красноярья открыли свой бизнес благодаря соцконтракту

«Все кандидаты на заключение соцконтракта, кому нужна консультация для оформления резюме проекта, могут обратиться в центры «Мой бизнес», которые оказывают услуги предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». После заключения соцконтракта в центре готовы помогать начинающим предпринимателям эффективно вести их бизнес», - сообщила Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Данной поддержкой могут воспользоваться жители региона, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи. С помощью соцконтракта граждане могут получить финансовую помощь для поиска работы с последующим трудоустройством, ведения личного подсобного хозяйства и иные цели.

«Социальный контракт очень актуален для сельских территорий. Жителям деревень и сёл непросто найти постоянную, не сезонную работу, а заключение соцконтракта даёт семье статус налогоплательщика и возможность не только обеспечить себя продуктами питания, но и реализовывать их излишки. В настоящий момент подписано порядка четырёх тысяч контрактов на общую сумму более 468 миллионов рублей», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Более подробную информацию о государственной поддержке можно получить на сайте министерства социальной политики Красноярского края.