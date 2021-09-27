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Уже более тысячи жителей Красноярья открыли свой бизнес благодаря соцконтракту

Уже более тысячи жителей Красноярья открыли свой бизнес благодаря соцконтракту

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Уже более тысячи жителей Красноярья открыли свой бизнес благодаря соцконтракту

С начала года заключено 1187 соцконтрактов на открытие или развитие своего дела. В качестве поддержки предприниматели получили до 250 тысяч рублей.

Уже более тысячи жителей Красноярья открыли свой бизнес благодаря соцконтракту

«Все кандидаты на заключение соцконтракта, кому нужна консультация для оформления резюме проекта, могут обратиться в центры «Мой бизнес», которые оказывают услуги предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». После заключения соцконтракта в центре готовы помогать начинающим предпринимателям эффективно вести их бизнес», - сообщила Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Данной поддержкой могут воспользоваться жители региона, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи. С помощью соцконтракта граждане могут получить финансовую помощь для поиска работы с последующим трудоустройством, ведения личного подсобного хозяйства и иные цели.

«Социальный контракт очень актуален для сельских территорий. Жителям деревень и сёл непросто найти постоянную, не сезонную работу, а заключение соцконтракта даёт семье статус налогоплательщика и возможность не только обеспечить себя продуктами питания, но и реализовывать их излишки. В настоящий момент подписано порядка четырёх тысяч контрактов на общую сумму более 468 миллионов рублей», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Более подробную информацию о государственной поддержке можно получить на сайте министерства социальной политики Красноярского края.

Фото из открытых источников
27 сентября в 13:00 470
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