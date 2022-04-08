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Уже к лету в России разработают аналог App Store и Google Play

Уже к лету в России разработают аналог App Store и Google Play

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Уже к лету в России разработают аналог App Store и Google Play

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично следит за разработкой приложения. Также он добавил, что магазин приложений будет работать на системе Android.

Уже к лету в России разработают аналог App Store и Google Play

«Я лично занимаюсь этим вопросом. Обещают, что к лету приложение уже должно быть готово. Соответственно наши разработчики получат свою платформу, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой», — цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Глава правительства призвал разработчиков и программистов создать «свою экосистему»: «У нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play вскоре могут не дать возможности скачивать приложения».

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сообщил, что российский магазин приложений NashStore для Android планируется запустить в России 9 мая. По его словам, к концу марта более 700 компаний сотрудничали с «Цифровыми платформами» в рамках создания магазина приложений.

Фото из открытых источников
8 апреля в 13:30 280
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