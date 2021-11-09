Уже на этой неделе в регионе расширят список заведений, которые можно будет посетить только по QR-коду

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Александра Усса обсуждалась возможность расширения перечня организаций, куда можно попасть только при наличии документа о вакцинации либо о перенесённой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор предлагает ввести подобную систему входа дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, массажных и спа-салонах и других объектах индустрии красоты. Представлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю.

Изменения будут приняты уже на этой неделе, отмечает пресс-служба главы региона. Напомним, сейчас, согласно Указу №338-уг от 07.11.2021, система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесённом заболевании в торгово-развлекательных центрах продлена на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической обстановки.