МАУ ИЦ «Норильские новости»

Уже на следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина для подростков против COVID-19

Уже на следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина для подростков против COVID-19

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Уже на следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина для подростков против COVID-19

Уже на следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина для подростков против COVID-19

Напомним, что вакцина «Спутник М» была зарегистрирована в конце ноября прошлого года. Препарат предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Во время исследований у детей наблюдался только один побочный эффект — повышение температуры.

«Вакцину контролирует целый ряд структур. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото из открытых источников
14 января в 11:17 490
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