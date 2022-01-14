Уже на следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина для подростков против COVID-19

Напомним, что вакцина «Спутник М» была зарегистрирована в конце ноября прошлого года. Препарат предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Во время исследований у детей наблюдался только один побочный эффект — повышение температуры.

«Вакцину контролирует целый ряд структур. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.