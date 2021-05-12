В 2020 году муниципалитет привлёк в Норильск более 40 дефицитных специалистов

Норильские депутаты приступили к рассмотрению отчётов структурных подразделений городской администрации об исполнении муниципальных программ за прошедший год. Итоги реализации программы приглашения в город дефицитных специалистов обсудили на заседании депутатской комиссии по социальной политике.

Как сообщила начальник управления по персоналу администрации Норильска Владислава Севастьянова, в 2020 году в город планировали пригласить 44 человека. В том числе 22 — в учреждения здравоохранения, 14 — в учреждения общего и дошкольного образования, 4 — в Норильский государственный индустриальный институт, 3 — в учреждения культуры и 1 — в спортучреждение.

В прошлом году было оформлено 47 приглашений, однако четверо соискателей отказались приезжать в Норильск — это трое медиков и один педагог в вуз). В целом же из приглашённых в 2020 году специалистов к настоящему времени трудоустроены 43 человека.

Плановый объём финансирования для выплаты так называемых подъёмных в 2020 году составил 16,9 миллиона рублей. Напомним, максимальный размер подъёмных — 500 тысяч рублей. 12,6 миллиона рублей были выплачены приглашённым специалистам в этом же году, остальные средства — в 2021 году, по их прибытии на территорию.

Добавим, что на мартовской сессии депутаты приняли решение увеличить сумму выплаты подъёмных. Для врачей они установлены в размере одного миллиона рублей, для специалистов отраслей образования, включая высшее, а также культуры и спорта — в размере 500 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — в размере 300 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, в 2021 году в Норильск планируется привлечь 55 дефицитных специалистов.

Рассмотрев отчёт, члены комиссии по социальной политике признали исполнение муниципальной программы удовлетворительным. Помимо этого, они обсудили итоги ещё нескольких муниципальных программ в сфере социальной политики: «Содействие занятости населения», «Социальная поддержка жителей», «Развитие физкультуры и спорта», «Молодёжь в XXI веке», «Развитие образования» и «Развитие культуры». Их исполнение также признано удовлетворительным.