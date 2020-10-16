В 2021 году 31 декабря объявлен выходным днём

Нерабочие праздничные 2 и 3 января выпадают на выходные, потому было принято решение перенести их на 5 ноября (пятница) и 31 декабря (пятница). Также субботний выходной 20 февраля будет перенесён на 22 февраля (понедельник). Таким образом, россияне будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля.

В целом в 2021 году граждане будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.