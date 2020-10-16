МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2021 году 31 декабря объявлен выходным днём

В 2021 году 31 декабря объявлен выходным днём

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В 2021 году 31 декабря объявлен выходным днём

Михаил Мишустин, премьер министр РФ, подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

В 2021 году 31 декабря объявлен выходным днём

Нерабочие праздничные 2 и 3 января выпадают на выходные, потому было принято решение перенести их на 5 ноября (пятница) и 31 декабря (пятница). Также субботний выходной 20 февраля будет перенесён на 22 февраля (понедельник). Таким образом, россияне будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля.

В целом в 2021 году граждане будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Фото из открытых источников
16 октября в 16:17 440
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