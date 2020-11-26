В 2021 году может измениться порядок сдачи экзамена на водительские права

Также в планах сократить количество грубых ошибок, из-за которых курсант отправляется на пересдачу. Сегодня по регламенту можно допустить 17 таких ошибок, но планируется сократить цифру до 15. К тому же среди них появятся две новых — использование мобильного телефона или иного средства связи во время движения и непристёгнутый ремень безопасности. Согласно действующими правилами непристёгнутый ремень относится к средним нарушениям и стоит три балла.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.