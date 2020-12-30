В 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3 %

Страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3 %. Таким образом, их среднегодовой размер по краю составит 17 677 рублей. Но прибавка у каждого будет индивидуальной. Размер зависит от приобретённых пенсионных прав (стаж, размер заработка и страховых взносов, количество пенсионных коэффициентов), которые были наработаны в течение трудовой жизни.

На 2,6 % вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные. Прибавка будет выплачиваться с 1 апреля 2021 года. С 1 февраля на 3 % будут увеличены льготные выплаты для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, членов семей погибших военнослужащих, граждан, пострадавших от последствий радиации.

В 2021 году также изменятся требования для получения страховой пенсии. Теперь чтобы выйти на пенсию потребуется не менее 12 лет стажа и 21 пенсионного коэффициента. К слову, стоимость коэффициента также будет увеличена и составит 98,86 рублей.