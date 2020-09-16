В 2021 году увеличат страховые пенсии

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что в следующем году ожидается повышение страховой пенсии неработающим пенсионерам. Средний её размер в России составит 17 443 рубля. Страховая пенсия по старости увеличиться на 6,3%, а социальная пенсия на 2,6%.

- Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланировано средств на сумму 7,8 триллиона рублей. На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей, – сообщили в Министерстве труда.