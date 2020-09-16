МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2021 году увеличат страховые пенсии

В 2021 году увеличат страховые пенсии

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В 2021 году увеличат страховые пенсии

Страховые пенсии по старости в следующем году увеличат на 6,3%.

В 2021 году увеличат страховые пенсии

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что в следующем году ожидается повышение страховой пенсии неработающим пенсионерам. Средний её размер в России составит 17 443 рубля. Страховая пенсия по старости увеличиться на 6,3%, а социальная пенсия на 2,6%.

- Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланировано средств на сумму 7,8 триллиона рублей. На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей, – сообщили в Министерстве труда.

16 сентября в 12:15 1660
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