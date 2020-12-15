В 2021 году в Красноярском крае увеличится МРОТ

В законопроект «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» на заседание сессии были внесены изменения, на основании которых ежегодно в регионе происходит корректировка минимального размера оплаты труда.

В первом чтение Государственная дума уже приняла изменения, которые предусматривают установление минимальной оплаты труда в сумме 12 792 рубля в месяц. В регионе сумма будет разниться с учётом районного коэффициента. Поэтому в южных и центральных районах края МРОТ вырастит с 19 408 рублей до 20 468 рублей, а для жителей Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района с 31 538 рублей до 33 260 рублей. В целом в регионе с 1 января 2021 года МРОТ увеличится на 5,5%.