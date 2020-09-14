В 2021 году вступят в силу изменения в правилах проведения экзаменов на водительские права

Традиционный экзамен приобретёт новый вид. Сейчас все курсанты сдают экзамен сначала на автодроме, а потом только получают доступ к городу. С принятием поправок автодром отменяется, а его элементы включат в тест по городу. Причём выполняться они будут на дорогах с малоинтенсивным движением. На сам экзамен будет дано 30 минут, а если авто с прицепом – 40.

В пояснительной записке указано, что данные изменения не коснутся мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов.

Также изменится система оценивания. По старым правилам экзамен не сдан, если водитель наберёт пять штрафных очков. Правило останется неизменным, но сами ошибки разделят на категории. Один балл начисляется, если водитель двигался слишком медленно без надобности или автомобиль заглох во время движения. Два балла – если не соблюдал преимущество других участников движения либо резко остановился без надобности. Три балла – за невключённый поворотник или скорость, выбранную без учёта знаков и погодных условий. Остаётся и категория грубых нарушений – непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона во время движения. В таком случае экзамен заканчивается, и курсант отправляется на пересдачу.

В практической части появятся и новые упражнения. На категорию «В1» (квадроциклы и трициклы) теперь у водителей будут проверять умение тормозить и останавливаться при движении на скорости, а также навыки экстренного торможения и движения задним ходом. А для водителей мотоциклов внесут упражнение «габаритная восьмёрка».

В случае отрицательного результата, курсант может подать на апелляцию и аннулировать итог. Заявление поступит в обработку комиссии, состоящей минимум из трех должностных лиц, которые будут определяться на региональном уровне.