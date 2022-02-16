В 2021 году жители Красноярья получили и отправили более 587 000 экспресс–отправлений

Жители края активно пользуются услугой экспресс–доставки Почты России. С начала года почтовики региона доставили на дом или в офис более 424 000 отправлений. А отправили клиенты Почты России 163 000 EMS–отправлений. Наибольшей популярностью услуга пользуется в Красноярске, Норильске и Железногорске. В прошлом году в столице края принято и доставлено почти 65 000 экспресс–отправлений, в Норильске – 22 000, в Железногорске – 3300 штук.

Оплатить отправку посылки можно и у курьера. Каждый сотрудник имеет при себе мобильный терминал для приёма оплаты. Также клиенты Почты России могут оплачивать картой посылки от физических лиц, доставленные курьером. Раньше такая возможность предоставлялась лишь в том случае, когда курьер доставлял посылки от юридических лиц — интернет–магазинов или маркетплейсов.

EMS — это быстрый и удобный способ доставки посылок и писем по всей России и даже за её пределы. Клиенты могут самостоятельно отследить посылку по трек–номеру. Для экономии времени EMS–отправления можно оформить на сайте Почты России или в мобильном приложении компании. Услугой ускоренной отправки активно пользуются как физические, так и юридические лица. Особенно сервис стал популярен у интернет–магазинов.

Отметим, что вызвать курьера также можно на сайте или в мобильном приложении Почты России, выбрав удобное время и адрес для получения отправления. Это простой и быстрый способ пользоваться почтовыми услугами не выходя из дома.