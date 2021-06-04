В 2022 году новогодние каникулы продлятся 10 дней

В этом году 31 декабря выпадает на пятницу и будет выходным. К этому дню прибавятся девять дней января. Таким образом, россияне будут отдыхать с 31 по 9 января.

Напомним, что официально длинные выходные в России ввели в 2013 году в соответствии с изменениями в Трудовом кодексе РФ от 23 апреля 2012 года.