В 2023 году представителям малых коренных малочисленных народов Севера увеличат размер компенсационных выплат

Расходы на эти цели заложены в государственной программе поддержки коренных малочисленных народов Севера и лиц, ведущих традиционный образ жизни, на 2023-2025 годы. Общий объём финансирования программы на этот период составит более 2,5 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов, при этом Красноярский край выделит более 2,4 млрд рублей.

Изменения коснутся ежемесячных компенсационных выплат оленеводам Таймыра, Эвенкии и Туруханского района, промысловикам Таймыра и Туруханского района, а также единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону эвенкийским охотникам и рыбакам – планируется индексация в размере 27%.

Вместе с тем, впервые за последние пять лет, на 40% будут увеличены выплаты на компенсацию затрат на развитие домашнего оленеводства. Всего в крае господдержку получат более трёх тысяч человек, занимающихся оленеводством, промысловой охотой и рыболовством.

«Мы продолжаем работу по повышению эффективности мер поддержки коренным малочисленным народам Севера, защите их исконной среды обитания и развитию северных территорий края в целом. Важно обеспечить не только стабильный и гарантированный рост доходов оленеводов и промысловиков, но и сохранение уникальной, самобытной культуры и родных языков северных этносов», - сказал Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства края.