МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2024 году повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

В 2024 году повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

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В 2024 году повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

С 1 января его величина составит 19 242 рубля. Повышение составит три тысячи рублей по отношению к текущему году.

В 2024 году повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин: «Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек».

Увеличение МРОТ влияет на минимальную зарплату, минимальные больничные, минимальные декретные. На максимальный размер пособий влияет предельная база страховых взносов за предыдущие годы.

Сегодня МРОТ в Норильске составляет 42 230 рублей.

Фото Изображения разработаны Freepik
17 ноября в 15:32 490
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