В 2024 году повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин: «Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек».

Увеличение МРОТ влияет на минимальную зарплату, минимальные больничные, минимальные декретные. На максимальный размер пособий влияет предельная база страховых взносов за предыдущие годы.

Сегодня МРОТ в Норильске составляет 42 230 рублей.