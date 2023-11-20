МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2024 году традиционно проиндексируют пенсии

В 2024 году традиционно проиндексируют пенсии

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В 2024 году традиционно проиндексируют пенсии

Соответствующий закон уже принят.

В 2024 году традиционно проиндексируют пенсии

С 1 января пенсии проиндексируют неработающим пенсионерам. Получателям пенсии по старости, которые участвуют в системе обязательного пенсионного страхования, выплаты пересчитываются 1 августа.

Пенсии будут увеличены на 7,5%. Таким образом, размер фиксированной выплаты увеличат с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля. А один пенсионный коэффициент — с 123,76 рубля до 133,05 рубля. По ним каждому из пожилых людей рассчитают выплату по специальной формуле.

После индексации средняя пенсия составит 23,5 тысячи рублей. Из бюджета на эти цели будет выделено 234 миллиарда рублей.

Фото Изображения разработаны Freepik
20 ноября в 16:11 430
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