В Ачинске состоялось выездное заседание секции по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС

Замминистр строительства Ирина Сосновская сообщила, на 1 октября в крае на жильё имеют право 6 811 детей-сирот, ежегодно это число увеличивается. В крае есть 3 механизма предоставления жилья для них: приобретение квартир, жилищные сертификаты и строительство многоквартирных домов.

Мэр Игорь Титенков рассказал, что в Ачинске в 2022 году план по предоставлению жилья был на 60 квартир, он выполняется на 100%.

Представители западных районов отметили трудности, из-за которых не удаётся выполнять план: отсутствие жилья на вторичном рынке, нехватка финансов на покупку новых квартир. В результате люди получают жилищные сертификаты для приобретения жилья на территории края.

По итогам совещания депутаты подготовят документ с конкретными предложениями. «По документу мы будем отрабатывать совместно с прокуратурой, краевым минстроем, федеральными органами власти. Один из таких конкретных шагов – соглашение с застройщиками о резервировании в домах жилья для сирот. Также поступило предложение о строительстве одноквартирных домов», — подытожила руководитель секции Елена Пензина.