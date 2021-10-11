В администрации города состоялось заседание антитеррористической комиссии

В повестку входили вопросы обеспечения антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан при подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню знаний, обсуждение мер по недопущению вовлечения молодёжи в деструктивные группы, в том числе террористической и экстремистской направленности.

Начальнику управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрею Колину Дмитрий Карасев по итогам докладов поручил продолжить работу по улучшению антитеррористической защищённости общеобразовательных учреждений в соответствии с новыми требованиями и обеспечить дальнейшее проведение инструктажей среди педагогического состава.

Также совместно с силовыми структурами города необходимо продолжить проведение межведомственных профилактических мероприятий среди учащихся - это беседы и лекции по вопросам безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, участия в деструктивных движениях и группах суицидальной направленности с разъяснением мер уголовной и административной ответственности.

«Мы должны совместными усилиями взаимодействовать с подрастающим поколением для максимального снижения регистрации случаев правонарушений в будущем, учитывая при этом трагические события, произошедшие в 2021 году в Казани и Перми. Продолжить работу, направленную на укрепление идеологии семьи, пропаганду здорового образа жизни, а также формирование активной жизненной позиции», - резюмировал Дмитрий Карасев.