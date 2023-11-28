В Агентстве развития Норильска (АРН) назвали имена будущих управленцев «Башни»

И так, одним из менеджеров общественно-культурного центра стала москвичка Юлия Вакс, научный сотрудник Государственного исторического музея.

«Изначально Норильск привлёк возможностью благодаря образовательной программе АРН и Flacon Academy ближе познакомиться со многим интересным для меня: с культурой и историей Заполярья и Сибири, природой Таймыра, профессиональным сообществом Красноярского края. По мере изучения истории Норильска и социокультурных проектов город открывался и удивлял. У меня появился глубокий профессиональный интерес. Потребность влиться в команду управленцев я ощутила после приезда в Норильск и посещения пространства будущей «Башни». Меня поразила сила этого места: концентрация одновременно многогранности исторической памяти и контекста, современной жизни города, устремлений в будущее.

Я могу сказать, что для меня «Башня» – это пространство, где креативные предприниматели, управленцы и энтузиасты будут совместно работать над проектами по развитию города. Результатом станут позитивные изменения в качестве жизни норильчан, экологии территории, уровне гостеприимства… И это далеко не весь список», - отметила Юлия.

Софья Сол, менеджер проектов, продюсер, которая переехала за полярный круг из Екатеринбурга, также станет частью команды.

«Я давно занимаюсь продюсированием и управлением различных социокультурных и креативных проектов. Мне интересно привнести свои опыт, знания и душу в «Башню», развивая её с нуля. Это уникальный кейс стартапа в третьем секторе малых городов России, в нём есть большая ценность и потенциал для развития региона.

Я считаю, что «Башня» должна стать для жителей особенным «третьим» местом, помимо дома и работы или учёбы, одной из «визитных карточек» Норильска для гостей города», - подчеркнула Юлия.

Структура будущего общественно-культурного центра «Башня» включает в себя различных специалистов, которые будут руководить всеми процессами. Это люди, которые будут заниматься непосредственно событийным наполнением нового пространства. Кураторами событий станут норильчанки – Анна Шувалова и Алёна Захватихата.

Анна Шувалова, специалист по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, соруководитель социальных проектов норильской местной общественной организации: «Башня» – это уникальный проект для нашей территории. Меня поразили и вдохновили масштабные планы по ревитализации здания, техническому оснащению и дизайну внутренних пространств. После того, как я увидела весь проект «Башни» мне захотелось быть причастной к её становлению и развитию. «Башня» может стать местом притяжения не только для норильчан, но и жителей всей страны. Событийный туризм в последнее время активно развивается, было бы здорово, чтобы «Башня» и её мероприятия вошли в число тех, которые хочется посетить всем и каждому. Но прежде всего это площадка будет служить, конечно, местным жителям: раскрывать их потенциал, прокачивать навыки и вдохновлять на новые проекты для развития нашей территории».

Также в число управленцев-кураторов «Башни» вошли: Марина Хорошевская, куратор резидентов, Дмитрий Могилёв, технический куратор, Анастасия Мулламетова, куратор по связям с общественностью.

Дмитрий Могилёв, руководитель некоммерческой организации, организатор городских событий: «В будущей «Башне» я побывал задолго до того, как начал обучение. Ещё тогда меня зацепила необыкновенная атмосфера здания на Ленинском. Я увидел пост о наборе на обучение будущих управленцев в новостной ленте, познакомился с проектом будущего общественно-культурного центра, и понял — это именно то, что мне нужно. «Башня» — это то место, где пригодятся мои навыки, моё увлечение техникой и опыт проведения событий в городе. На мой взгляд, новое пространство станет центром притяжения для норильчан и гостей Норильска. Ансамбль из домов близнецов в начале Ленинского проспекта называют историческими «въездными воротами» в город, а новый общественно-культурный центр станет своеобразным порталом в новые смыслы Норильска 2.0».

Марина Хорошевская, журналист, куратор благотворительных проектов, член Союза писателей Таймыра: «Во-первых, «Башня» – это красиво, эпично. Феерическое везение оказаться в моменте, где одна эпоха встречается с другой, новой. А ещё она про вдохновение, про людей, способных менять себя, свой город. Норильчане заслужили такое место, оно объединит нас, похожих по сути, станет площадкой для отдыха с сервисами уровня столиц.

Цель куратора резидентов – «заселить» пространство яркими бизнесами и сообществами, рестораторами, модными дизайнерами, детскими и арт-студиями. Хочу, чтобы норильчане ощущали себя востребованными и счастливыми, а север не казался вынужденно-временным. В идеале «Башня» станет островком человеческого тепла, принятия. Ну, а сверхзадача: сделать так, чтобы из Норильска не только не уезжали, но и хотели сюда приехать».

Ремонт в здание будущего общественно-культурного центра продолжается. На этажах нового общественно-культурного центра планируется разместить более 20 пространств, в том числе коворкинг-зону, лекторий, кафе, место для проведения торжественных и официальных мероприятий, пространство для выставок и отдыха, переговорную, детскую игровую зону и небольшой зимний сад. Самой впечатляющей частью «Башни» станет седьмой этаж с панорамными окнами.

Но не смотря на то, что ремонтные работы в «Башне» ещё в процессе, команда уже на днях приступит к работе над всесторонним наполнением нового пространства, документально-юридическому оформлению и подготовке центра к открытию.