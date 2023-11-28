МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Агентстве развития Норильска (АРН) назвали имена будущих управленцев «Башни»

В Агентстве развития Норильска (АРН) назвали имена будущих управленцев «Башни»

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В Агентстве развития Норильска (АРН) назвали имена будущих управленцев «Башни»

Всего в команду вошли семь человек. Они были определены по итогам обучения, которое проходило для потенциальных управленцев «Башни», в течение года. В АРН отметили, что в команду вошли не только норильчане, но и специалисты из других городов страны, готовые к переезду на Север.

В Агентстве развития Норильска (АРН) назвали имена будущих управленцев «Башни»Софья Сол, менеджер проектов, продюсер (г. Екатеринбург)Анастасия Мулламетова, преподаватель журналистики, член молодёжной коллегии при Главе города НорильскаАлёна Захватихата, организатор мероприятий, руководитель добровольческого движения и творческих проектов, экопросветительАнна Шувалова, специалист по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, соруководитель социальных проектов норильской местной общественной организацииДмитрий Могилёв, руководитель некоммерческой организации, организатор городских событийМарина Хорошевская, журналист, куратор благотворительных проектов, член Союза писателей ТаймыраЮлия Вакс, научный сотрудник Государственного исторического музея (г. Москва)

И так, одним из менеджеров общественно-культурного центра стала москвичка Юлия Вакс, научный сотрудник Государственного исторического музея.

«Изначально Норильск привлёк возможностью благодаря образовательной программе АРН и Flacon Academy ближе познакомиться со многим интересным для меня: с культурой и историей Заполярья и Сибири, природой Таймыра, профессиональным сообществом Красноярского края. По мере изучения истории Норильска и социокультурных проектов город открывался и удивлял. У меня появился глубокий профессиональный интерес. Потребность влиться в команду управленцев я ощутила после приезда в Норильск и посещения пространства будущей «Башни». Меня поразила сила этого места: концентрация одновременно многогранности исторической памяти и контекста, современной жизни города, устремлений в будущее.

Я могу сказать, что для меня «Башня» – это пространство, где креативные предприниматели, управленцы и энтузиасты будут совместно работать над проектами по развитию города. Результатом станут позитивные изменения в качестве жизни норильчан, экологии территории, уровне гостеприимства… И это далеко не весь список», - отметила Юлия.

Софья Сол, менеджер проектов, продюсер, которая переехала за полярный круг из Екатеринбурга, также станет частью команды.

«Я давно занимаюсь продюсированием и управлением различных социокультурных и креативных проектов. Мне интересно привнести свои опыт, знания и душу в «Башню», развивая её с нуля. Это уникальный кейс стартапа в третьем секторе малых городов России, в нём есть большая ценность и потенциал для развития региона.

Я считаю, что «Башня» должна стать для жителей особенным «третьим» местом, помимо дома и работы или учёбы, одной из «визитных карточек» Норильска для гостей города», - подчеркнула Юлия.

Структура будущего общественно-культурного центра «Башня» включает в себя различных специалистов, которые будут руководить всеми процессами. Это люди, которые будут заниматься непосредственно событийным наполнением нового пространства. Кураторами событий станут норильчанки – Анна Шувалова и Алёна Захватихата.

Анна Шувалова, специалист по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, соруководитель социальных проектов норильской местной общественной организации: «Башня» – это уникальный проект для нашей территории. Меня поразили и вдохновили масштабные планы по ревитализации здания, техническому оснащению и дизайну внутренних пространств. После того, как я увидела весь проект «Башни» мне захотелось быть причастной к её становлению и развитию. «Башня» может стать местом притяжения не только для норильчан, но и жителей всей страны. Событийный туризм в последнее время активно развивается, было бы здорово, чтобы «Башня» и её мероприятия вошли в число тех, которые хочется посетить всем и каждому. Но прежде всего это площадка будет служить, конечно, местным жителям: раскрывать их потенциал, прокачивать навыки и вдохновлять на новые проекты для развития нашей территории».

Также в число управленцев-кураторов «Башни» вошли: Марина Хорошевская, куратор резидентов, Дмитрий Могилёв, технический куратор, Анастасия Мулламетова, куратор по связям с общественностью.

Дмитрий Могилёв, руководитель некоммерческой организации, организатор городских событий: «В будущей «Башне» я побывал задолго до того, как начал обучение. Ещё тогда меня зацепила необыкновенная атмосфера здания на Ленинском. Я увидел пост о наборе на обучение будущих управленцев в новостной ленте, познакомился с проектом будущего общественно-культурного центра, и понял — это именно то, что мне нужно. «Башня» — это то место, где пригодятся мои навыки, моё увлечение техникой и опыт проведения событий в городе. На мой взгляд, новое пространство станет центром притяжения для норильчан и гостей Норильска. Ансамбль из домов близнецов в начале Ленинского проспекта называют историческими «въездными воротами» в город, а новый общественно-культурный центр станет своеобразным порталом в новые смыслы Норильска 2.0».

Марина Хорошевская, журналист, куратор благотворительных проектов, член Союза писателей Таймыра: «Во-первых, «Башня» – это красиво, эпично. Феерическое везение оказаться в моменте, где одна эпоха встречается с другой, новой. А ещё она про вдохновение, про людей, способных менять себя, свой город. Норильчане заслужили такое место, оно объединит нас, похожих по сути, станет площадкой для отдыха с сервисами уровня столиц.

Цель куратора резидентов – «заселить» пространство яркими бизнесами и сообществами, рестораторами, модными дизайнерами, детскими и арт-студиями. Хочу, чтобы норильчане ощущали себя востребованными и счастливыми, а север не казался вынужденно-временным. В идеале «Башня» станет островком человеческого тепла, принятия. Ну, а сверхзадача: сделать так, чтобы из Норильска не только не уезжали, но и хотели сюда приехать».

Ремонт в здание будущего общественно-культурного центра продолжается. На этажах нового общественно-культурного центра планируется разместить более 20 пространств, в том числе коворкинг-зону, лекторий, кафе, место для проведения торжественных и официальных мероприятий, пространство для выставок и отдыха, переговорную, детскую игровую зону и небольшой зимний сад. Самой впечатляющей частью «Башни» станет седьмой этаж с панорамными окнами.

Но не смотря на то, что ремонтные работы в «Башне» ещё в процессе, команда уже на днях приступит к работе над всесторонним наполнением нового пространства, документально-юридическому оформлению и подготовке центра к открытию.

Фото Витас Бенета
28 ноября в 18:20 600
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