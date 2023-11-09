В Агентстве развития Норильска (АРН) подвели итоги детской стартап-школы

Программа стартап-школы состояла из бизнес-модуля, кейса по IT, тренингов по публичным выступлениям и экскурсий к предпринимателям города (на майнинговую ферму и в самые северные теплицы). Школьники узнавали про основы ведения бизнес-проектов и разработку инновационных продуктов, про работу с сайтами, чат-ботами и инструментами для дизайна презентаций, постигали тонкости ораторского искусства и избавлялись от психологических блоков.

Финалом обучения стала защита проектов, которые ребята придумали самостоятельно. Среди инициатив юных горожан: строительство тёплой многоярусной стоянки для автомобилей, организация обучения детей и подростков основам спортивного туризма, создание сайта с уроками про инвестиции и трёх приложений – для сопровождения выпускников норильских школ в период поступления в вузы, для оповещения о мероприятиях в городе и для выгула собак (на случай если хозяин очень занят или приболел), запуск кулинарных мастер-классов, открытие сети ювелирных магазинов с украшениями ручной работы в тематике Крайнего Севера, студии звукозаписи, магазина по продаже товаров для лыжного спорта, котокафе, нового компьютерного клуба, а также интерактивного магазина по продаже экипировки для фигурного катания с ледовой площадкой и даже создание безопасного водяного обогревателя для одеял и подушек.

«Всё, чему ребята учились, им обязательно пригодится. Многих мы, я уверен, зажгли идеями предпринимательства и стартаперства. Итогом каждой серии тренингов для подростков становятся проекты в самых разных сферах. Некоторые из них вполне могут заинтересовать предпринимательское сообщество и претендовать на привлечение инвестиций, – рассказывает Антон Анфимов, специалист направления «Развитие бизнес-среды» АРН. – Эта бизнес-школа стала четвёртой по счёту, организованной Агентством для детей, и второй с уклоном именно в стартапы. Данный проект получает позитивный отклик. Подобные форматы, к примеру, начал инициировать «Норникель», запуская акселерационную программу для школьников и студентов. В её рамках выпускники нашей стартап-школы смогут доработать свои инициативы».

Полугодовая акселерационная программа, направленная на стимулирование предпринимательской инициативы и самозанятости среди молодёжи, создание новых субъектов предпринимательской деятельности, активизацию технологического и социального предпринимательства, стартовала 8 ноября. Она реализуется «Норникелем» в партнёрстве с Центром регионального развития и бизнес-технологий Российского союза промышленников и предпринимателей в регионах присутствия компании. Участниками программы могут стать ребята в возрасте от 15 до 25 лет. Опытные эксперты из числа местных предпринимателей, а также трекеры из Москвы помогут прокачать идею, протестировать гипотезу по продукту, проверить ёмкость рынка и собрать бизнес-модель. На выходе – при успешной защите проекта на демодне в апреле – участники программы смогут получить финансовую поддержку «Норникеля» на запуск бизнеса. Подать заявку в программу можно по ссылке. Вся информация по программе в Telegram.