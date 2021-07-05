В Агентстве развития Норильска экоцентр «Заповедники» провёл презентацию первого этапа мастер-плана ТРК «Арктический»

Эксперт по развитию туризма Александр Железняк отметил, что для многих развитие туризма на Таймыре кажется чем-то далёким и недостижимым, однако в мировой практике есть множество регионов со схожими климатическими условиями, где всё это уже успешно работает. При этом туризм благоприятно влияет на социально-экономическое развитие территории, формируя порядка 50 смежных отраслей.

- Сегодня мы говорили о стратегии развития туризма. Для всех интересантов этого процесса: чиновников, представителей малого и крупного бизнеса, экологов, общественников. Мы пытались обрисовать картину, чтобы было понятно, куда мы движемся. Поскольку туризма на Таймыре практически не существовало, мы начинаем с низкой базы, а это всегда возможность выстрелить, - пояснил эксперт.

Александр Железняк подчеркнул, что Таймыр - очень хрупкая территория, поэтому прежде чем приглашать сюда туристов, необходимо подготовить инфраструктуру. Иначе люди могут нанести непоправимый вред природе. К тому же необходимо не только привлечь людей, но и сделать так, чтобы они захотели вернуться, рекомендовали посетить эти места своим родным и знакомым.

- Несмотря на то что мы сейчас только на стадии формирования идей, у нас уже появился инвестор, который хочет реализовать проект на озере Лама, - поделился Александр Железняк. - Если создать необходимую инфраструктуру, территория сможет принимать большое количество туристов без вреда для природы. Причём не только в летний период, а круглый год, что, в свою очередь, приведёт к появлению новых рабочих мест.

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков подтвердил, что ещё в 2012 году практически никто не верил в то, что Норильск может стать точкой притяжения для туристов, сейчас же уже более 60 представителей среднего бизнеса предлагают свои услуги в сфере туризма на озёрах Таймыра.

- Я уверен, что Норильск - будущий центр арктического туризма. Создание здесь туристических объектов - это развитие городской среды и инфраструктуры, что в свою очередь влияет на качество жизни горожан, - считает он.

Заместитель директора по развитию туризма АРН Анастасия Король отметила большие перспективы развития туризма на Таймыре:

- Когда мы начали работу над мастер-планом, поняли, что туризм может развиваться не только в Норильске, Дудинке и на плато Путорана, но и в отдалённых посёлках, если создать условия для его развития.