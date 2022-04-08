В Агентстве развития Норильска откроют выставку по итогам лаборатории Академии креативных индустрий
В Агентстве развития Норильска откроют выставку по итогам лаборатории Академии креативных индустрий
На выставке будут представлены различные инсталляции, арт-объекты и композиции.
Целый месяц авторы «Городских заметок» вдохновлялись Норильском, учились иначе смотреть на повседневные маршруты и хорошо знакомые места, работали над собственными проектами под кураторством художника и преподавателя Британской высшей школы дизайна Ольги Батуриной. Большинство выставочных работ, являясь объектами мультикультурного подхода, демонстрируют многообразие смыслов, возможностей, форм и идей.
Открытие выставки состоится завтра, 9 апреля, в 16.00, по адресу: ул. Комсомольская, 33а, второй этаж. Вход свободный.