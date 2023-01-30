В Агентстве развития Норильска подвели итоги экспертной оценки промтуризма в городе

Напомним, визит специалистов состоялся в рамках всероссийского акселератора «Открытая промышленность», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с РАНХиГС и при поддержке Минпромторга России. Напомним, подготовленная АРН совместно с Агентством по туризму Красноярского края заявка на участие в акселераторе вошла в пятёрку лучших. От Красноярья в акселераторе участвуют девять предприятий, восемь из которых – норильские. Эксперты оценили разработанные в рамках акселератора экскурсии.

«Промышленный туризм поможет нам, норильчанам, вспомнить, в каком удивительном месте мы живём, что у нас много всего самого-самого: вкусного, большого, северного, – убеждена Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма. – Все предприятия были глубоко вовлечены в процесс разработки туристических маршрутов. Нам удалось собрать большую сплочённую команду. Результатом её работы стали интересные маршруты с качественной навигацией, фотозонами, ярким оформлением, а ещё информативные ролики, посвящённые технике безопасности. Большую помощь в подготовке маршрутов оказали экскурсионное бюро «Таймырские истории», туроператор «Панарктик Стар» и Клуб исследователей Таймыра».

Первым гостей принял Норильский молочный завод – один из самых северных молокозаводов России. Здесь из сухого молока производят множество продуктов: мороженое, йогурт, кефир и, конечно, само молоко. Экскурсии на предприятие разработали как для взрослых, так и для детей. В программе: увлекательный рассказ о технологической цепочке производства, дегустация продукции и даже возможность оставить свой след на креативной стене предприятия.

«Каждый норильчанин должен побывать на этом производстве хотя бы для того, чтобы убедиться, насколько на этом предприятии грамотно подходят к выпуску продукции, которой работники завода по праву очень гордятся», – считает Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ.

Следом эксперты познакомились с самым молодым заводом города – Заполярным пищевым комбинатом. Гостям продемонстрировали процесс производства основных брендов предприятия и познакомили с работой разных цехов: мясного, коптильного, молочного, фасовочного и других.

«Идеальное сочетание для успеха – человеческий капитал и технологии. Меня впечатлило то, как здесь ответственно, грамотно и в хорошем смысле по-домашнему организовано производство. Сразу видно, что у предприятия есть хозяин, а сотрудники любят свою работу и болеют за своё дело», – отметила Ольга Юракова, ментор краевой команды акселератора по промтуризму «Открытая промышленность».

Команда специалистов с большим интересом побывала на пилотных экскурсиях, запущенных Корпоративным университетом «Норникель» и ООО «Медвежий ручей», двумя предприятиями промышленного гиганта Таймыра. Большое впечатление на гостей произвёл подземный полигон в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский». Некоторые даже попробовали пробурить шпур с помощью учебной буровой установки. Специалисты отметили большой туристический потенциал площадки, особо отметив, что посещение полигона совершенно безопасно. По итогам посещения «Медвежьего ручья» эксперты отметили высокое качество презентации горной техники и редкую возможность познакомиться с карьером открытых работ изнутри.

Эксперты съездили и на самую северную майнинговую ферму, входящую в глобальный проект высокотехнологичных вычислений BitCluster, где узнали, почему в Норильске так выгодно добывать криптовалюту, попробовали норильскую чиабатту на Норильском хлебозаводе, побывали на заводе «Питкофф», унаследовавшем местные традиции производства пива, кваса, морсов и минеральной воды, а также посетили теплицы компании «Севертехносклад».

«Как эксперт по креативу я посоветовала коллегам обязательно включать на экскурсиях музыку. Аудиоряд – важный инструмент воздействия на наши органы чувств», – рассказала Елена Горбачёва, соучредитель и креативный директор коммуникационной группы компаний Megroup.

«Мы периодически открываем двери для туристов уже достаточно продолжительное время. В рамках акселератора по промтуризму Агентство развития Норильска оказало нам большую поддержку в разработке экскурсии и оформлении туристического маршрута. Так, даже граффити на стенах у входа появились при содействии АРН, – поделилась Елена Серикова, генеральный директор ООО «Севертехносклад». – Наш оазис посреди снежной пустыни – это настоящее чудо. Потому экскурсии в теплицы будут востребованы как среди местных жителей, так и среди гостей».

Каждое предприятие получило от экспертов качественную обратную связь с рекомендациями по совершенствованию турпродукта. Одним из основных общих пожеланий гостей стало усиление интерактивной составляющей экскурсий. Также эксперты посоветовали активнее хвастаться: с большей гордостью рассказывать о достижениях предприятий.

«Норильск порадовал готовыми экскурсиями, которые соответствуют всем правилам безопасности и сделаны под разные целевые аудитории. Все предприятия интересные и яркие, рассказывающие потрясающие истории, создающие классный продукт и развивающие бизнес-индустрию в невероятно тяжёлых условиях, – говорит Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ. – Отмечу в норильчанах такое качество, как основательность. Это говорит о большом профессионализме, а работать с профессионалами всегда приятно и интересно».

Уже этой весной, после доработок, экскурсии по местным промышленным предприятиям станут доступны норильчанам и гостям города.