В Агентстве развития Норильска предпринимателям расскажут о доступных видах финансовой поддержки

Антон Анфимов, сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП и специалист АРН по инвестициям, расскажет об актуальных и проверенных источниках финансирования для малого и среднего бизнеса, в том числе технологического: кредитах, займах, субсидиях, грантах, краудфандинге, а также венчурном и частном финансировании. Слушателей ознакомят с условиями финансовой поддержки и последовательностью действий для её получения. Также спикер поделится личным опытом работы с различными видами финансирования, накопленным за пять лет.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться.