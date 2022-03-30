В Агентстве развития Норильска состоялся выездной семинар этнокультурного акселератора «ЭтноАрктика.РФ»

Главная цель проекта – продвижение туризма на заполярных территориях, содействие их устойчивому развитию, сохранение традиций, уклада жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера. В акселераторе участвуют 22 команды из восьми регионов Арктической зоны России. Программа состоит из десяти экспертных и трёх менторских сессий с привлечением ведущих профессионалов сферы туризма.

На экспертной площадке в Норильске собрались сотрудники самых разных организаций, развивающих туризм на территории Таймыра – представители АРН, учреждений культуры Норильска и Дудинки, семейно-родовых общин, Центра развития туризма Норильска, туристических операторов. По видео-конференц-связи к дискуссии о сохранении культуры КМНС и взаимодействию в сфере туризма подключились эксперты из Карелии и с Чукотки. Среди обсуждаемых участниками акселератора инициатив в сфере этнокультурного туризма:

- видео- и VR-экскурсии Центра развития туризма города Норильска;

- разрабатываемое молодыми таймырцами уникальное мобильное приложение для путешествий в мир коренных народов, с помощью которого любой турист сможет начать знакомство с самобытной культурой и бытом малочисленных этносов российского Севера, узнавать самые актуальные новости из их жизни, выбирать подходящие туристические продукты и даже приобретать сувениры, сделанные мастерами из числа КМНС;

– обустройство этностойбища в 40 километрах от Дудинки, создание экологической тропы, запуск школы коренных гидов и другие проекты Таймырского колледжа, реализуемые в партнёрстве с различными организациями, включая АРН.

Как подчеркнули эксперты акселератора, инициативы, реализуемые на территории туркластера «Арктический», заслуживают пристального внимания коллег из других регионов страны. «Мы проехали в рамках экспедиций почти всю Арктику и видим, что проблемы у регионов очень похожи, а качественных решений мало. Нам кажется, что такие кейсы, как создание этнокультурой площадки на базе колледжа или организация школы гидов с привлечением представителей КМНС, нужно обязательно тиражировать на другие территории, – говорит заместитель генерального директора PressPass Артур Агафонов. – Туризм вообще является новым экономическим смыслом для коренного населения, проживающего в тундре, поскольку позволяет создавать новые рабочие места, способствует сохранению и популяризации культуры коренных народов».

Участники семинара обменялись опытом и обозначили приоритетные задачи. «Сейчас на согласовании в Ростуризме находится новый законопроект, в котором речь идёт, в частности, о субъектах предпринимательской деятельности. При этом этническое предпринимательство в проекте закона не упоминается. Предлагаю совместно сформировать предложения и направить их разработчикам документа, – обратилась к участникам экспертной площадки заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король. – Ещё один актуальный на сегодня вопрос в сфере этнотуризма – размещение гостей в традиционных жилищах представителей КМН на территории этностойбищ. Пока чумы и балки не будут классифицироваться как коллективные средства размещения, мы не сможем оставлять в них туристов на ночёвку. Я считаю, что у нас сейчас есть редкая возможность внести в Ростуризм свои предложения и по этой теме».

Акселератор «ЭтноАрктика» реализуется с декабря 2021 года при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и компании «Норникель».