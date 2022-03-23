В Агентстве развития Норильска завершился цикл тренингов «Азбука предпринимательства - 2022»

Обучение будущих бизнесменов проходило по программе Федеральной корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МПС). Задумавшиеся об открытии своего дела норильчане формировали концепции собственных бизнес-проектов, погружались в тонкости маркетинга и финансов, учились эффективно анализировать и минимизировать риски.

В течение недели слушатели курса разрабатывали бизнес-планы, рассчитывали финансовые модели и готовили питч-презентации бизнес-проектов. Дополнительным бонусом стала подготовка к публичным выступлениям. Защищать свои идеи перед экспертной комиссией вышли 11 из 18 участников «Азбуки предпринимателя».

Практические рекомендации Антона Анфимова, сертифицированного бизнес-тренера Корпорации МСП, специалиста направления «Инвестиции» АРН, в совокупности с чёткой методологией курса позволили начинающим предпринимателям освоить бизнес-процессы и инструменты финансового планирования и анализа рисков в кратчайшие сроки.