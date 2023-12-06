В аэропорту Норильска нарядили зелёную красавицу

Напомним, в конкурсе приняли участие ребята от шести до двенадцати лет. Они мастерили новогодние украшения из подручных материалов на тему авиации и Нового года. Приём заявок длился до 30 ноября.

На участие в конкурсе поступило более 400 творческих работ с изображением самолётов авиакомпании NordStar, пилотов и бортпроводников, ёлок, сказочных персонажей, путешествующих на самолётах авиакомпании, имбирных пряников и, конечно, драконов – символов года. В финал, по мнению жюри, вышли 80 работ. Они-то и украшают новогоднюю ёлку в аэропорту. Оставшиеся игрушки украсят новогодние ёлки в больницах и других медицинских учреждениях Норильска.

Сейчас в аэропорту проходит народное голосование за лучшую игрушку-поделку. Пассажиры могут отдать свой голос за понравившуюся игрушку.

Оно продлится до 28 декабря. Итоги будут подведены 28 декабря. Имена победителей будут опубликованы в социальных сетях и на сайте авиакомпании.