МАУ ИЦ «Норильские новости»

В аэропорту Норильска нарядили зелёную красавицу

В аэропорту Норильска нарядили зелёную красавицу

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В аэропорту Норильска нарядили зелёную красавицу

Её украсили ёлочные игрушки, сделанные руками юных норильчат в рамках конкурса «Новогоднее чудо с NordStar: украшаем ёлочку вместе!».

В аэропорту Норильска нарядили зелёную красавицу

Напомним, в конкурсе приняли участие ребята от шести до двенадцати лет. Они мастерили новогодние украшения из подручных материалов на тему авиации и Нового года. Приём заявок длился до 30 ноября.

На участие в конкурсе поступило более 400 творческих работ с изображением самолётов авиакомпании NordStar, пилотов и бортпроводников, ёлок, сказочных персонажей, путешествующих на самолётах авиакомпании, имбирных пряников и, конечно, драконов – символов года. В финал, по мнению жюри, вышли 80 работ. Они-то и украшают новогоднюю ёлку в аэропорту. Оставшиеся игрушки украсят новогодние ёлки в больницах и других медицинских учреждениях Норильска.

Сейчас в аэропорту проходит народное голосование за лучшую игрушку-поделку. Пассажиры могут отдать свой голос за понравившуюся игрушку.

Оно продлится до 28 декабря. Итоги будут подведены 28 декабря. Имена победителей будут опубликованы в социальных сетях и на сайте авиакомпании.

6 декабря в 16:21 920
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