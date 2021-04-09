В Академии креативных индустрий стартовал второй курс обучения

Первый обучающий модуль прошёл 27 и 28 марта. Вела его Светлана Липкина, дизайнер, аналитик, автор проекта о российском дизайне Low-Tech Design, председатель отборочной комиссии Всероссийского конкурса предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Участникам рассказали об основах дизайн-производства - идее, этапах проектирования, концепции - и о том, как всё это правильно сложить в рабочий алгоритм. Также курсанты узнали о том, что такое брендинг локальной торговой марки. После этого они попробовали придумать дизайн-концепцию и ассортиментный ряд для собственной торговой марки.

3 и 4 апреля слушатели курса прошли второй модуль курса - «Маркетинг ремёсел». Его провела Светлана Кольчурина, директор Ассоциации этнокультурных центров и учреждений по сохранению наследия «ЭХО», инициатор, руководитель и продюсер проектов в сфере сохранения и актуализации культурного наследия и развития творческих индустрий на территории Республик Карелия, Коми, Архангельской области и Пермского края. Участникам рассказали о том, как изменились ремёсла в наши дни, как внедрить ручной труд в эпоху автоматизации и роботизации, как правильно выстраивать маркетинг, где найти деньги для старта и сколько вложений понадобится.

Слушателями курса стали практикующие мастера декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера из Норильска и Дудинки, студенты, выпускники и преподаватели отделения ДПИ Норильского колледжа искусств и Таймырского колледжа.

Итогом курса станет создание коллаборационной коллекции «СЕВЕР-2021», под эгидой бренда Occhii (Нью-Йорк). Выставку-продажу планируется представлять не только на местном, но и на международном уровне.