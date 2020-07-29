В аппарате президента предлагают направить часть штрафа «Норникеля» на переселение северян

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), внес предложение направить часть штрафа «Норникеля», за разлив топлива в Норильске, на переселение жителей северных городов на материк. Об этом пишет РИА-новости.

Ранее Госдумой были приняты поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют зачислить возмещения от «Норникеля» за ЧП в Норильске в федеральный бюджет.

«В Норильске жить сложно, слишком тяжелый климат, бесконечная полярная ночь, очень короткое лето. Надо думать, как переселить жителей совсем критических северных городов в более благоприятные условия. Не исключено, что эти деньги могут помочь. Тем более что и из Норильска, и из Воркуты значительная часть жителей уже уехала в более южные регионы», - сказал Фадеев на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Также нужно не забыть и про коренные народы Севера, и про экологическую обстановку в Норильске, которая сейчас очень непростая.

«Я думаю, что часть денег должна пойти на нормализацию жизни в Норильске», - отметил глава СПЧ.

Напомним, что один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что повлекло утечку нефтепродуктов объемом около 21 тысячи тонн. В результате ЧП Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. «Норникель» не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.