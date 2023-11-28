В Арктической зоне края хотят построить оптово-логистические центры

Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся поддержки инвестпроектов на севере региона: предоставление льгот для арктических резидентов, возмещение транспортных расходов предпринимателям, совершенствование трудового законодательства, льготную арктическую ипотеку, распределение субсидий между муниципалитетами.

«Этот диалог позволит нам внести предложения, которые будут способствовать созданию условий для работы для тех, кто инвестирует, создаёт новые рабочие места и повышает качество жизни на северных территориях нашего региона»,—отметил Дмитрий Свиридов.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стал вопрос о необходимости создания в Арктической зоне региона оптово-логистических центров. По словам участников встречи, транспортные расходы у местных предпринимателей не маленькие. Появление такого центра должно помочь улучшить логистику на Севере и в разы снизить цены на продовольственные товары в магазинах.

Все озвученные в ходе встречи предложения и замечания будут включены в резолюцию.