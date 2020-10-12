МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Арктике найдена хорошо сохранившаяся мумия пещерного медведя

В Арктике найдена хорошо сохранившаяся мумия пещерного медведя

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В Арктике найдена хорошо сохранившаяся мумия пещерного медведя

Её возраст составляет около 40 тыс. лет, обнаружена она на острове Большой Ляховский, который относится к Новосибирским островам.

В Арктике найдена хорошо сохранившаяся мумия пещерного медведя

Находка, по словам учёных, ценна тем, что благодаря ей можно узнать, чем древние медведи отличались от их современных потомков. Скорее всего, этот экземпляр — представитель древнего бурого или пещерного медведя.

Потребуется провести радиоуглеродный анализ, компьютерную томографию, чтобы узнать больше о питании и поведении зверя. Планируется изучить внутренние органы, в первую очередь желудок, кишечник, пищеварительную систему. Пока учёные не получат все анализы и не удостоверятся, что останки животного не содержат опасной патогенной среды — вирусов и бактерий, они будут находиться на острове.

Фото из открытых источников
12 октября в 16:35 540
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