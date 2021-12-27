В Атлас профессий будущего красноярской Арктики вошли разработанные таймырскими школьниками специальности

Конкурс был организован в рамках городского профориентационного марафона «Мир профессий будущего» и грантового проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика», поддержанного Фондом президентских грантов, сообщается на официальной странице органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Участниками городского конкурса «Профессии будущего» стали дудинские школьники 6-9-х классов, для которых сначала были организованы игровые практикумы на основе работы с инструментом «Мир новых профессий» и тренинги от ведущей российской компании на рынке краткосрочного бизнес-образования ЕВМ (Санкт-Петербург). Они также проводились в рамках реализации проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика».

Каждая команда в составе восьми детей и одного педагога должна была разработать не менее трёх профессий будущего, указать отрасли и названия профессий, отразить, где на Таймыре они могут быть востребованы и какие надпрофессиональные навыки для них нужны.

Члены экспертной комиссии, в составе которой были представители управления образования администрации муниципального района и информационного методического центра, отметили работу команды дудинской средней школы № 7. По мнению её участников, в ближайшее время на Таймыре появятся профессии наладчика/контролёра энергосетей для распределённой энергетики, строителя «умных дорог» и проектировщика медицинских роботов.

Учащиеся школы № 1 придумали новые профессии для Арктики: мемографист-художник по созданию цифровых иллюстраций (мемов, граффити), специалист по подготовке отчётов грантовых проектов и инструктор по езде на ховерборде.

Команда средней школы № 3 предложила на конкурс будущие профессии пищевой промышленности: дизайнер пищевых продуктов, специалист по логистике пищевых продуктов и дизайнер обогащённой еды.

Учащиеся дудинской гимназии предположили, что в будущем станут востребованы профессии разработчика дронов для выпаса оленей, инженера по разработке термокупола и эксперта по продаже снега.

Команда средней школы № 4 разработала профессии проектировщика экосистемы, оператора беспилотных летательных аппаратов и проектировщика управления движением и навигации в условиях Арктики.

Ребята из средней школы № 5 предложили на конкурс профессии будущего: онлайн-терапевт, специалист по выявлению в социальных сетях людей, потенциально опасных для окружающих, и консультант для людей преклонного возраста.

Команда детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» отметила такие профессии будущего, как инженер погодных условий, управляющий робоперсоналом и космический гид.

Награждение участников конкурса состоялось в информационном методическом центре, который является партнёром проекта. Подводя итоги, его директор и член проектной команды Наталья Дейкун отметила: «Сегодня нет проигравших, победителями являются все. За время профориентационного марафона «Мир профессий будущего» вы научились строить свои образовательные траектории, узнали о новых востребованных профессиях, выявили свои склонности к конкретным сферам деятельности и научились понимать, какие навыки нужно развивать для успешной карьеры в будущем. В этом во многом помог полезный инструмент «Мир новых профессий», который мы продолжим использовать в своей работе». Все участники конкурса получили сертификаты и сладкие призы. Руководителям проектных групп были вручены благодарственные письма и USB флеш-накопители.

Напомним, организатором проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика» является Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика». Среди партнёров проекта – администрация муниципального района, ТМКУ «Информационный методический центр», компания «Норникель», ООО «Мастерра», АНО Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) (г. Москва), АНО «Агентство развития Норильска» и Норильский государственный индустриальный институт.

Фото с официальной страницы органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.