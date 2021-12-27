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В Атлас профессий будущего красноярской Арктики вошли разработанные таймырскими школьниками специальности

В Атлас профессий будущего красноярской Арктики вошли разработанные таймырскими школьниками специальности

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В Атлас профессий будущего красноярской Арктики вошли разработанные таймырскими школьниками специальности

В Дудинке завершается работа по созданию Атласа профессий будущего красноярской Арктики. В него вошли специальности, которые, по мнению участников конкурса «Профессии будущего», могут появиться на Крайнем Севере в ближайшие 5-10 лет.

В Атлас профессий будущего красноярской Арктики вошли разработанные таймырскими школьниками специальностиВ Атлас профессий будущего красноярской Арктики вошли разработанные таймырскими школьниками специальностиВ Атлас профессий будущего красноярской Арктики вошли разработанные таймырскими школьниками специальности

Конкурс был организован в рамках городского профориентационного марафона «Мир профессий будущего» и грантового проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика», поддержанного Фондом президентских грантов, сообщается на официальной странице органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Участниками городского конкурса «Профессии будущего» стали дудинские школьники 6-9-х классов, для которых сначала были организованы игровые практикумы на основе работы с инструментом «Мир новых профессий» и тренинги от ведущей российской компании на рынке краткосрочного бизнес-образования ЕВМ (Санкт-Петербург). Они также проводились в рамках реализации проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика».

Каждая команда в составе восьми детей и одного педагога должна была разработать не менее трёх профессий будущего, указать отрасли и названия профессий, отразить, где на Таймыре они могут быть востребованы и какие надпрофессиональные навыки для них нужны.

Члены экспертной комиссии, в составе которой были представители управления образования администрации муниципального района и информационного методического центра, отметили работу команды дудинской средней школы № 7. По мнению её участников, в ближайшее время на Таймыре появятся профессии наладчика/контролёра энергосетей для распределённой энергетики, строителя «умных дорог» и проектировщика медицинских роботов.

Учащиеся школы № 1 придумали новые профессии для Арктики: мемографист-художник по созданию цифровых иллюстраций (мемов, граффити), специалист по подготовке отчётов грантовых проектов и инструктор по езде на ховерборде.

Команда средней школы № 3 предложила на конкурс будущие профессии пищевой промышленности: дизайнер пищевых продуктов, специалист по логистике пищевых продуктов и дизайнер обогащённой еды.

Учащиеся дудинской гимназии предположили, что в будущем станут востребованы профессии разработчика дронов для выпаса оленей, инженера по разработке термокупола и эксперта по продаже снега.

Команда средней школы № 4 разработала профессии проектировщика экосистемы, оператора беспилотных летательных аппаратов и проектировщика управления движением и навигации в условиях Арктики.

Ребята из средней школы № 5 предложили на конкурс профессии будущего: онлайн-терапевт, специалист по выявлению в социальных сетях людей, потенциально опасных для окружающих, и консультант для людей преклонного возраста.

Команда детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» отметила такие профессии будущего, как инженер погодных условий, управляющий робоперсоналом и космический гид.

Награждение участников конкурса состоялось в информационном методическом центре, который является партнёром проекта. Подводя итоги, его директор и член проектной команды Наталья Дейкун отметила: «Сегодня нет проигравших, победителями являются все. За время профориентационного марафона «Мир профессий будущего» вы научились строить свои образовательные траектории, узнали о новых востребованных профессиях, выявили свои склонности к конкретным сферам деятельности и научились понимать, какие навыки нужно развивать для успешной карьеры в будущем. В этом во многом помог полезный инструмент «Мир новых профессий», который мы продолжим использовать в своей работе». Все участники конкурса получили сертификаты и сладкие призы. Руководителям проектных групп были вручены благодарственные письма и USB флеш-накопители.

Напомним, организатором проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика» является Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика». Среди партнёров проекта – администрация муниципального района, ТМКУ «Информационный методический центр», компания «Норникель», ООО «Мастерра», АНО Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) (г. Москва), АНО «Агентство развития Норильска» и Норильский государственный индустриальный институт.

Фото с официальной страницы органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

27 декабря в 17:36 470
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